Carlos Alcaraz, 23 años: "Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando, pensando que si iba a entender la pregunta"

El tenista español, ya considerado uno de los mejores de la historia, ha reflexionado sobre su mejoría con el inglés el cual es el que se usa en el circuito ATP para comunicarse con los medios de comunicación y lo que sufría en sus comienzos cuando era un chico de 17 años

Más allá de ser uno de los mejores tenistas del mundo, Carlos Alcaraz se caracteriza por ser también uno de los jugadores más simpáticos y extrovertidos del circuito ATP. Normalmente siempre ha sido así aunque en su inicios le costó por la falta de destreza con el inglés que tenía por entonces el murciano. Algo que por suerte ha dejado ya atrás y es que ahora Carlos Alcaraz se siente muy cómodo hablando en la lengua de William Shakespeare.

Carlos Alcaraz y su mejoría con el inglés

Hace una semanas, durante la celebración del US Open 2026, Carlos Alcaraz reflexionó sobre los problemas que tenía con el inglés y la pequeña ansiedad que le generaba dar una rueda de prensa. "Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando, pensando que si iba a entender la pregunta y qué iba a contestar. Ahora me siento más cómodo, como en casa".

El tenista español ha mejorado al comunicarse con otros jugadores. "Mi inglés ha mejorado. Trato de hablar con jugadores, con la gente del circuito...", pero señaló que ver películas y series ha hecho que su oído y su lengua se acostumbren más al inglés. "Ver series y películas en inglés me ha ayudado bastante".

De hecho, Carlos Alcaraz confirmó que el inglés ya no es un problema para él e incluso se divierte. "Estoy más tranquilo, intento responder de la mejor manera posible y hasta disfruto de las charlas".

Actualmente, Carlos Alcaraz es uno de los jugadores más abiertos de todo el circuito ATP y dar ruedas de prensa extensas y largas en las que no evade ninguna pregunta. Sus comparecencias suelen estar marcadas por la alegría y el buen ambiente gane o pierda tal y como se pudo ver tras ser eliminado en los cuartos de final del pasado US Open 2026 contra Ben Shelton.

Carlos Alcaraz y los estudios

Carlos Alcaraz lleva como profesional del tenis desde que tenía 16 años, aunque no fue hasta los 17 años cuando empezó a jugar torneos de manera regular. Dicho paso adelante en su carrera le obligó a dejar los estudios, abandonando la idea de ir a la universidad. "Ahí lo dejé. No voy a estudiar una carrera, de momento, aunque no es por falta de tiempo. Siempre lo hay, si de verdad quieres hacer, lo buscas", desveló en As hace ya tiempo.

Carlos Alcaraz señaló que que ser tenista profesional y completar una carrera universitaria no es compatible en la actualidad. "Sería muy sacrificado tener que estudiar también así. En este momento personalmente no he querido seguir".

A pesar de ello, Carlos Alcaraz siempre se caracterizó por ser un buen estudiante, aplicado y competitivo al menos, tal y como afirmó una de sus profesoras durante su infancia, Loli Moreno, en una entrevista que concedió a El Español. "Era muy competitivo, no quería perder ni a las chapas. No hacía leña del árbol caído. Era un fiera en todo, daba el cien por cien en cada cosa que hacía en el colegio".