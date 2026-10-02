Carlos Alcaraz - Arnaldi: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz y Matteo Arnaldi se cruzan en octavos de final del ATP 500 de Tokio, donde el español es el gran favorito

Aunque se le va aclarando el panorama, Carlos Alcaraz va a tener que seguir solventando obstáculos complicados si quiere revalidar su título en Tokio. Si en primera ronda le tocó un hueso con Alex Michelsen, al que sólo pudo superar en tres sets, en esta segunda debe vérselas con uno de los semifinalistas del último Roland Garros, un Matteo Arnaldi al que le ha ganado en las dos ocasiones en las que se han enfrentado.

Carlos Alcaraz vislumbraba un cuadro dificilísimo tras el sorteo. Michelsen en primera, Arnaldi en segunda. Tommy Paul en cuartos o Fritz en semifinales. Sin embargo, aparte de esas dos primeras rondas todo se ha ido aclarando con las grandes sorpresas que se han dado en las primeras rondas y las victorias de Munar sobre Fritz, de Tabilo sobre Paul... De hecho, tanto se ha 'aclarado' que también ha perdido el segundo cabeza de serie, un Francis Tiafoe al que sólo habría podido ver en la final.

Alcaraz sufrió mucho en su debut para ganar a Michelsen y reconoció que el poco tiempo de preparación tras la Laver Cup y los entrenamientos bajo techo por la lluvia le habían afectado. Pese a ello, logró sacar adelante ese encuentro y ganar horas de pista, que le sirvieron de adaptación. "Fue un partido muy bueno y muy intenso. Estoy contento de haber logrado la victoria al final. Pero me siento un poco descontento con mi nivel. Creo que podría ser mejor", reconocía.

Tras la intensidad y la explosividad de Michelsen le llega ahora un Arnaldi con el que tendrá que bregar más y, posiblemente, llevar la iniciativa. No obstante, al contrario que con el norteamericano, al que nunca se había enfrentado, al italiano ya sabe cómo jugarle. Hace dos años que no se ven las caras y, en la última, tuvo que remontar un set en contra, pero en ambas, Alcaraz ha demostrado su superioridad. Primero en los octavos de final del US Open 2023 y, luego, en segunda ronda de Indian Wells 2024, cuando Arnaldi ganó el primer set en el tie break' antes de encajar frente al murciano un 6-0 y 6-1 en las dos siguientes mangas.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi?

El partido entre Carlos Alcaraz y Matteo Arnaldi, correspondiente a la segunda ronda del ATP 500 de Tokio 2026, se juega este sábado 3 de octubre. El choque entre el español y el italiano comenzará en torno a las 5:30 horas de la madrugada en España, ya que se disputará en el segundo turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Matteo Arnaldi se ve condicionado a los que dure el partido entre Denis Shapovalov y Alejandro Tabilo que es el primero que se juegue este sábado en la pista central y que arranca a las 4 de la madrugada.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo japonés, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.