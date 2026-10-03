Carlos Alcaraz encuentra resistencia en Tokio pero consigue el billete para cuartos de final

Al murciano le costó ganar la primera manga ante un inspiradísimo Matteo Arnaldi, que le llevó al tie-break pero que poco pudo hacer ya en el segundo set para impedir su clasificación a la siguiente fase

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final.IMAGO

El español Carlos Alcaraz (n.3) venció este sábado por 7-6 (6) y 6-1 a Matteo Arnaldi (n.37) para lograr el pase a cuartos de final del torneo de tenis de Tokio, en un partido que acabó dominando pese a una actuación inspirada del italiano en la primera manga.

El encuentro duró una hora y 45 minutos sobre la pista dura del Ariake Coliseum, en una tarde soleada pero fresca de comienzos de otoño.

El murciano arrancó con buen pie el primer juego, rompiendo el primer servicio del italiano, al que le costó encontrar el ritmo. Arnaldi pareció despertar algo en el segundo, pero el potente servicio de Alcaraz (y un afortunado rebote en la red que se saldó en su favor) le acabaron dando el juego al español.

El tenista de El Palmar mostró destellos de genialidad en el tercer juego, en un espectacular punto que casi le lleva a romper el servicio de Arnaldi por segunda vez, aunque el italiano logró finalmente reponerse y anotar su primer juego de la manga.

Arnaldi, más combativo, empezó a ponérselo difícil a Alcaraz en el cuarto juego y logró finalmente su propio quiebre.

Con el partido 2-2, las cosas entraron en calor. Arnaldi consiguió en el quinto juego firmar algunos puntos inspirados, despertando ovaciones de la grada, y se puso 2-3.

El encuentro continuó igualado, con ambos tenistas intercambiando puntos largos y salpicados de momentos de gran calidad.

Con el marcador 5-6 en favor de Arnaldi, las cosas parecían complicarse para el tenista de El Palmar. Alcaraz sacó entonces fuerzas de flaqueza y firmó un juego rápido y preciso para ponerse 6-6, dando pie al desempate.

El italiano estuvo más inspirado al comienzo del 'tie-break' y casi logra hacerse con la primera manga, pero Alcaraz consiguió remontar un 6-2 en contra y acabó llevándose el 'set' con un actuación furiosa e impecable.

El segundo set arrancó, de nuevo, con un claro dominio del español, que apenas daba a Arnaldi oportunidad de responder a sus servicios.

Todo parecía salirle bien a Alcaraz, que consiguió otra vez, con algunas dificultades, romper el primer servicio del tenista italiano.

El murciano iba camino de firmar una actuación dominante, y pronto se puso 3-0 frente a un Arnaldi cada vez más lento.

El italiano, mientras, buscaba la forma de remontar, pero no parecía fácil. A pesar de una buena actuación en el cuarto juego de la segunda manga, Alcaraz consiguó romper el servicio de Arnaldi para ponerse 4-0.

Sin muchas dificultades, el español firmó un quinto juego impecable, anotándose el 5-0 y poniéndose a un paso de la victoria.

Arnaldi no quiso ponerle las cosas fáciles, y con las sombras cubriendo ya la mitad de la pista se anotó su primer juego de la manga, el sexto, haciendo alarde de un potente servicio.

En el séptimo juego, el murciano encadenó un par de fallos pero se acabó reponiendo, firmando una gran remontada y logrando al fin la victoria.

Alcaraz se enfrentará en cuartos al canadiense Denis Shapovalov (n.46), que esta mañana logró eliminar al chileno Alejandro Tabilo (n.31) por 7-5, 3-6 y 6-4.