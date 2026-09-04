El Celta dice 'no' a una fortuna por la venta de Ilaix Moriba

El Celta ha rechazado varias propuestas por Ilaix Moriba pese al importante beneficio económico que podría obtener, ya que el centrocampista ha disparado su valor. El Besiktas es el último interesado, pero el club gallego no contempla su salida

Aunque el mercado de fichajes ha echado el cierre, Turquía mantiene todavía abierta su ventana de incorporaciones, lo que permite a sus clubes seguir buscando oportunidades en otras ligas. Uno de los nombres que ha aparecido en el radar turco es el de Ilaix Moriba, pero el Celta ya ha tomado una decisión.

El centrocampista guineano continuará en Vigo pese al interés del Besiktas. El conjunto turco se ha interesado por la situación del futbolista en las últimas horas, pero se ha encontrado con una postura firme por parte del club gallego: Ilaix Moriba no está en venta. La decisión del Celta responde también a una cuestión deportiva. Claudio Giráldez considera al centrocampista una pieza importante para su proyecto y, con el mercado prácticamente cerrado en las principales ligas, una salida dejaría al equipo sin margen para encontrar un sustituto.

El Celta ya rechazó al Ajax y al Leverkusen

El Besiktas no es el primer pretendiente que se ha encontrado con la negativa del Celta. El Ajax ya intentó hacerse con los servicios de Moriba mediante una cesión remunerada con opción de compra por el 50% de sus derechos, pero la propuesta fue rechazada. También recibió una oferta del Bayer Leverkusen, que planteaba una cesión con obligación de compra. La respuesta volvió a ser la misma: el centrocampista no saldría de Vigo en estas condiciones.

El Celta tiene motivos para confiar en el futbolista. El club adquirió a Moriba en propiedad en 2025 por seis millones de euros, después de ejecutar la opción de compra pactada con el RB Leipzig. Desde entonces, su cotización ha aumentado considerablemente y una futura venta podría superar los 20 millones de euros.

Un negocio que ya no beneficia al Barça

En esta operación también aparece el Barcelona, aunque el club azulgrana ya no conserva derechos sobre una futura venta. Cuando Ilaix abandonó el conjunto azulgrana rumbo al RB Leipzig en 2021, el traspaso se cerró por 16 millones de euros más seis en variables, con un 10% reservado para el Barça sobre una futura operación. Ese porcentaje permitió al Barcelona ingresar 600.000 euros cuando el jugador fue adquirido posteriormente por el Celta. Sin embargo, ahora los azulgranas ya no tienen participación en una hipotética venta.

Por tanto, si el Celta decide algún día aceptar una oferta superior a los 20 millones de euros, el beneficio económico será íntegramente para el conjunto celeste, pero eso tendrá que esperar de momento.