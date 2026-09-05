Marco Garcés deja clara su relación con Giráldez, entrenador del Celta de Vigo: "Discuto mucho con Claudio"

El director deportivo del cuadro vigues admitió que mientras el técnico mira "más por el corto plazo", el lo hace "por el largo". "No creo que haya en este momento ninguna fractura"

El Celta de Vigo, al igual que el resto de equipos de Primera, cerró el pasado 1 de septiembre el mercado de fichajes. Esta época suele coincidir desde hace ya varias temporadas con el arranque del curso oficial, algo que no suele gustar demasiado entre los entrenadores y directores deportivos por considerar que puede alterar la competición.

Además, los mercados de fichajes suelen ser momentos en los que entrenadores y directores deportivos estrechan más su relación si cabe en busca de jugadores que encajen en el proyecto, en este caso en el del Celta de Vigo, y otros que tengan que salir. Este pasado jueves, Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo explicó en que en el mercado de fichajes suele haber tensión con Claudio Giráldez aunque también matizó que siempre llegan a un acuerdo.

Marco Garcés y Claudio Giráldez: tensión por el mercado de fichajes

Marco Garcés, en la habitual comparecencia para explicar el mercado de fichajes del Celta de Vigo, fue cuestionado por su relación con Claudio Giráldez. El director deportivo confesó que en este periodo que se cerró el 1 de septiembre a las 23:59 horas, suele haber tensión. "Siempre hay tensión en el mercado". Además Garcés añadió que suele discutir mucho con el técnico del Celta de Vigo pero al final siempre terminan llegando a un entendimiento: "Yo discuto mucho con Claudio, pero siempre conseguimos un arreglo. Estamos de acuerdo en el 99% de las cosas".

La diferencia de miras de Claudio Giráldez y Marco Garcés también fue marcada por este último, que señaló que mientras el técnico piensa más en el corto plazo, él lo hace más en el largo: "Él mira más por el corto plazo y yo, por el largo. Nuestra relación es la misma que el primer día. No creo que haya en este momento ninguna fractura".

La influencia de Claudio Giráldez en la salida frenada de Javi Rueda

En el mercado de fichajes del Celta de Vigo hubo un movimiento que no se llegó a completar como fue la salida de Javi Rueda. Cuando parecía que el jugador lo tenía hecho para salir rumbo a la Premier League, Claudio Giráldez en rueda de prensa y de manera pública, dejó claro que no le gustaba la operación y que no era beneficiosa para los intereses del Celta de Vigo. Estas palabras pudieron marcar que al final Javi Rueda no saliese del Celta de Vigo tal y como apuntó Marco Garcés al ser preguntado por esta operación: "Era una opción que nos dejaba con un monto que ciertamente nos aliviaba la situación financiera, pero no son montos que no se puedan conseguir haciendo un buen torneo en Europa. Si fueran 30 millones o 40, entonces sí, lo tienes que hacer. El peso de Claudio en esa decisión fue muy grande, al igual que en todas".

Un mal sabor de boca para Marco Garcés en el mercado de fichajes

Marco Garcés apuntó que se le quedó en el tintero el realizar una venta importante que ayudase al Celta de Vigo a cuadrar las cuentas: "Me deja la deuda de la venta, yo pensé que podíamos hacer una venta importante. No es algo popular, que la gente quiera escuchar. No es algo por lo que te vayan a hacer un monumento, pero a mí me quedó esa deuda".

Garcés además explicó más en profundidad esa necesidad de llevar a cabo una venta importante que espera suplir con un buen año en Europa del Celta de Vigo: "Para conseguir la consistencia financiera uno necesita realizar ventas. En este momento decidimos apoyar a la parcela deportiva porque también creemos que un buen año en la Europa League puede substituir a esa venta. No vender puede significar una reducción en el límite del coste de la plantilla del próximo año, dependiendo de cómo lo hagas en la Europa League. Si lo haces bien, lo podemos sustituir".

Por último aclaró y zanjó el tema en relación a la salida de Ilaix Moriba, sobre el cual llegó una oferta de

en las últimas horas de un mercado que en el país otomano cerró el 4 de septiembre a las 23:59: "Lo que pasó no tuvo nada que ver con las situaciones de mercado. Simplemente fue lo que se ha comentado ya ampliamente. Alivia mucho el hecho de que ya termina esta ventana de pases. Somos los que estamos y no va a venir nadie más. Todavía ayer me llegó una oferta de Turquía. Es imposible hacer algo ahora. Ilaix es de los mejor pagados, pero está muy lejos de las cifras que he leído. Eso es injusto para el jugador".