Marco Asensio, jugador del Fenerbahçe, defiende su salud: "Estoy aquí para desmentir las últimas noticias de que me tengo que operar"

El atacante español, de 30 años, se ha perdido los últimos partidos con el equipo turco por culpa de una lesión, pero en Turquía han surgido algunas informaciones que han señalado que el balear puede tener problemas en una de sus rodillas lo cual no ha gustado nada al internacional español

Marco Asensio, jugador español del Fenerbahçe, ha salido al paso de las informaciones y rumores que han emergido en Turquía que aseguraban que el atacante balear sufría una lesión grave de rodilla y que debía pasar por el quirófano. Ni a su actual club ni al futbolista le han gustado absolutamente nada y han sacado un comunicado en donde han negado que algo de esto sea cierto.

Marco Asensio, de 30 años, no ha podido jugar los últimos partidos por culpa de una problema muscular y no por sufrir una grave lesión de rodilla. El internacional por España ha desmentido las informaciones y ha dicho que son falsas. Asensio ha asegurado que está en su derecho de "intervenir" cuando se trata de "su salud".

Marco Asensio ha dicho que está yendo poco a poco con la recuperación y que seguramente volverá "muy pronto" con el equipo. A pesar de la lesión que ha sufrido, Asensio ha disputado un total de 7 partidos en lo que va de comienzo de temporada habiéndose perdido solamente los encuentros contra el Olympique Lyon, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria previa de la UEFA Champions League, y frente al Samsunspor, correspondiente a la jornada 3 de la Süper Lig de Turquía.

En el Fenerbahçe hay mucho ilusión de cara a esta temporada en la cual tienen el objetivo de luchar por todos los títulos nacionales posibles y luego realizar un gran papel en la UEFA Champions League en donde el conjunto turco espera ser una de las alternativas para poner en apuros a los grandes favoritos para ganar el título. Marco Asensio está totalmente implicado en el proyecto deportivo y quiere ayudar al Fenerbahçe lo cual también puede beneficiar a él mismo ya que el balear quiere recuperar su mejor nivel de juego que le llevó a ser importante en el Real Madrid.

El comunicado completo de Marco Asensio para acabar con los rumores de una posible grave lesión

"Hola a todos los hinchas del Fenerbahçe. Estoy aquí para desmentir las últimas noticias de que me tengo que operar. Como sabéis, no suelo responder a este tipo de noticias falsas. Sin embargo, cuando se trata de mi salud y de la emoción de todos los aficionados del Fenerbahçe, creo que tengo que intervenir.

Por lo tanto, desmiento totalmente las noticias que han salido. He empezado poco a poco en el campo. Muy pronto estaré con el equipo. Llevo mucho tiempo aquí. Entiendo que hay quienes quieren alterar la estabilidad del equipo. Quedan dos días para un derbi muy importante para nosotros, todo va bien; quiero destacar que volveré al equipo muy pronto. Hemos empezado la temporada muy bien.

Fenerbahçe está de nuevo en la Champions League después de 18 años. Hemos cogido un gran impulso positivo. Por eso, todos juntos debemos concentrarnos en el partido contra el Besiktas del sábado. Espero que el estadio esté, como siempre, a tope; animando al equipo y que ganemos este partido. ¡Hasta el final! Gracias por vuestro apoyo de siempre".