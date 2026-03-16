Monchi muestra su gran ilusión por el San Fernando y el futuro de la entidad: "Vamos a ir dando los pasos que la estructura del club pueda soportar"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder hablar con Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', presidente del CD San Fernando 1940, explicándonos esta evolución de su club en estos últimos meses

Si hay un nombre que, cuando se escucha, crea algún recuerdo en el sevillismo es el de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'. El de San Fernando fue uno de los partícipes del mejor Sevilla FC de la historia, ganador de hasta siete títulos europeos y con una larga lista de éxitos en los mercados de fichajes, con una gran vista para esos talentos revalorizables que tanto impulso económico provocaron en la entidad de Nervión. Sin lugar a duda, su nombre está en lo alto de la historia de la entidad nervionense y muchos son los sevillistas que le reconocen ese éxito. En la actualidad, se encuentra en una nueva aventura, complicada pero a la vez ilusionante.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido la oportunidad para que el "León de San Fernando" nos abriese las puertas de su nueva ilusión, el CD San Fernando 1940. Este club es la reconversión del San Fernando CD, que desapareció este pasado verano debido a malas gestiones tanto económicas como deportivas. A pesar del intento de salvar la institución, finalmente se dio lugar a esta nueva entidad, que espera devolver la ilusión futbolera a este rincón de la provincia de Cádiz.

El tren del San Fernando, "bien cogido" por Monchi

El exdirector deportivo del Sevilla FC tenía una cosa clara, y eso era el que tenía que hacer algo por el fútbol de su tierra. "Hay una sucesión de acontecimientos que me van empujando y que me van llevando en volandas a tomar la decisión de fundar un nuevo club (...) Tenían muy claro la decisión, que era hacerlo desaparecer y, posiblemente, en ese roce con el sentimiento azulino, en ese roce con la afición, en ese roce con la ciudad y en ese roce con la pena; esa idea, que en mi mente daba vueltas posiblemente para un periodo un poco más largo, hace que todo se precipite. Como los trenes en la vida a veces no eliges tú cuando pasan, si no llegan, me vi involucrado en un sentimiento que ya era imparable de intentar ayudar al club de la ciudad de San Fernando".

¿Un tren bien cogido? Monchi lo tiene claro. "Estoy muy contento con lo que estamos haciendo y con lo que estamos construyendo. Estamos en un primer paso y todavía nos queda nos queda mucho. Ya ha merecido la pena por la cantidad de ilusión que hemos generado", declaró.

Subir escalones de forma rápida, algo impensable

Estamos en el mes de marzo y, si hay un equipo que ya celebra el ascenso, es el CD San Fernando 1940. Hace apenas unos días, este municipio gaditano era una fiesta para celebrar el ascenso del equipo a Segunda Andaluza, ganando el correspondiente campeonato de Tercera Andaluza. Este club, con su estructura profesional, hace pensar en que se puedan dar pasos de forma rápida e intentar escalar de divisiones. Sin embargo, Monchi mantiene la calma en ese sentido. "¿Subir en dos? Vamos a ir dando los pasos que la estructura del club pueda soportar. Si creemos que la estructura del club puede soportar subir dos pasos, los subiremos, si no, uno. Lo que no vamos a hacer es derrumbar el proyecto por sobrepeso, porque eso es lo que ha pasado. Desgraciadamente, este es el tercer San Fernando y siempre he dicho en muchos discursos que uno de mis objetivos es que no haya un cuarto. Para que no haya un cuarto, vamos a intentar que el tercero tenga los cimientos lo más establecidos posibles. En eso estamos", respondió.

Uno de los factores claves es el no dejar que el club se relaje y, si algo tiene a favor, es que tiene la exigencia de toda la afición para ello. "Lo han hecho fácil todas las personas implicadas en ello, fundamentalmente jugador y cuerpo técnico. También los empleados del club y la afición con su apoyo, que nos ha exigido todavía más concentración y más dedicación".

A nivel personal, muy satisfactoria esta nueva aventura

Monchi, como ya ha mostrado antes en la entrevista, era sabedor de que no podía dejar pasar este tren. A pesar del esfuerzo que requiere, es sabedor de lo bonito que será el camino. "Ha sido una montaña rusa de sensaciones, con momentos muy difíciles. Evidentemente, intentar construir sobre algo totalmente desolado no es fácil. Ha sido muy gratificante porque me he encontrado mucha gente con ganas de ayudar, de arrimar el hombro, de apoyar, de, sin pedir, dar, que es importante. Ha merecido la pena el sacrificio, el alejarme del fútbol profesional para poder tirarme al barro y mancharme hasta arriba, y después disfrutarlo. Lo dije en la fiesta del ascenso y lo digo ahora, dos semanas después. Ha sido uno de los días más bonitos de mi vida a nivel futbolístico, por lo grande que fue lo conseguido, a pesar de lo pequeño que parecía de antemano", finalizó.