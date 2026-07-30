El Rayo no ejecuta los tres años opcionales y Diego Méndez, queda libre tras un calvario de lesiones

El Rayo Vallecano ha decidido no ampliar el contrato de Diego Méndez y el centrocampista afronta un nuevo reto como agente libre a sus 23 años. Tras superar dos graves lesiones de rodilla que frenaron su progresión, el canterano ya estudia varias ofertas para volver a empezar su carrera

El futuro de Diego Méndez estará lejos de Vallecas. El centrocampista, considerado durante años como una de las grandes promesas de la cantera del Rayo Vallecano, ha quedado libre después de que el club decidiera no ejecutar los tres años opcionales que figuraban en el contrato firmado por ambas partes en 2024. A sus 23 años, el futbolista afronta un nuevo capítulo en su carrera tras superar dos graves lesiones de rodilla que frenaron una progresión que apuntaba al primer equipo.

La decisión del conjunto franjirrojo pone fin a una etapa que comenzó en 2019, cuando Méndez aterrizó en la cantera rayista siendo apenas un adolescente. Desde entonces fue quemando etapas hasta cumplir el sueño de debutar con el primer equipo, aunque las lesiones terminaron marcando un camino que prometía mucho más.

Del debut con Iraola al duro golpe de las lesiones

La evolución de Diego Méndez fue constante desde su llegada a Vallecas. Tras destacar en las categorías inferiores y consolidarse en el filial, recibió la oportunidad de entrenar y debutar con el primer equipo de la mano de Andoni Iraola en 2022.

Su estreno confirmó la confianza que el cuerpo técnico depositaba en él. Entre 2022 y 2025 disputó un total de siete encuentros oficiales con la camiseta del Rayo Vallecano, repartidos entre dos partidos de LaLiga y cinco de la Copa del Rey. Sin embargo, cuando parecía preparado para dar un paso más en su carrera, llegó el primer gran contratiempo.

El 6 de enero de 2024, durante un encuentro copero frente a la SD Huesca, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha. Una lesión de larga duración que le obligó a permanecer varios meses alejado de los terrenos de juego y que interrumpió su crecimiento en un momento decisivo. Tras completar su recuperación, el Rayo apostó por cederlo al Eldense durante el mercado de invierno de 2025 para que recuperara sensaciones y minutos de competición. Allí disputó ocho partidos y acumuló 472 minutos, una experiencia que parecía devolverle la continuidad.

Pero el destino volvió a cruzarse en su camino. Durante la pretemporada 2025-2026 sufrió una segunda rotura del ligamento cruzado, un nuevo golpe que volvió a dejar en pausa su carrera justo cuando trataba de volver al ataque.

Recuperado y con varias ofertas sobre la mesa

Pese a todas las dificultades que le ha tocado vivir en los últimos años, Diego Méndez vuelve a mirar al futuro con optimismo. El centrocampista terminó la pasada temporada completamente recuperado y entrenándose al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, demostrando que está preparado para asumir un nuevo desafío profesional.

La decisión del Rayo de no ampliar su contrato le convierte ahora en uno de los futbolistas libres más interesantes del mercado para varios clubes que buscan reforzar su centro del campo con un jugador joven y con experiencia en el fútbol profesional.

Según rumores, el mostoleño ya maneja diferentes propuestas. Entre ellas figuran el interés de un equipo de Segunda División, cuatro clubes de Primera RFEF y otra oferta procedente de Estados Unidos.

Ahora será el propio futbolista quien decida cuál será el siguiente paso de una carrera que busca dejar atrás el infortunio de las lesiones para recuperar el nivel que le llevó, hace apenas unos años, a ser considerado una de las grandes esperanzas de la cantera del Rayo Vallecano.