Chavarría se despide del Rayo antes de poner rumbo al Chelsea: "Siempre habrá una parte de mí que pertenecerá a Vallecas"

Pep Chavarría pone fin a cuatro temporadas en el Rayo Vallecano para dar el salto al Chelsea hasta 2031. El lateral se despide del conjunto franjirrojo con una emotiva carta: "Siempre habrá una parte de mí que pertenecerá a Vallecas"

Pep Chavarría ya es historia del Rayo Vallecano. El lateral izquierdo catalán ha puesto punto final a su etapa en Vallecas para emprender una nueva aventura en la Premier League de la mano del Chelsea, pero antes de marcharse ha querido despedirse de la afición con una carta cargada de sentimiento.

El futbolista, de 28 años, abandona el conjunto franjirrojo después de cuatro temporadas en las que consiguió cumplir uno de sus grandes objetivos: debutar en Primera División. Su paso por el Rayo también estuvo marcado por la histórica clasificación para una final europea, una experiencia que el propio jugador ha definido como un privilegio. "Después de cuatro temporadas, ha llegado el momento de despedirme de un lugar que siempre sentiré como mi casa", fue el principio del mensaje que compartió Chavarría en sus redes sociales.

Vallecas, protagonista de su despedida

El defensa no quiso marcharse sin dedicar unas palabras a un estadio y una afición que han marcado su carrera. Chavarría destacó especialmente el vínculo creado durante sus cuatro años como rayista y puso en valor la identidad de Vallecas. "Llegué con la ilusión de cumplir el sueño de debutar en Primera División y me he sentido como en casa desde el primer día. Me habéis regalado un cariño que nunca olvidaré. Vallecas es especial y eso nadie nunca lo podrá discutir", escribió.

105 partidos fue los que disputó en Primera División durante su etapa en el Rayo, llegando a alcanzar una final europea. "Me llevo recuerdos conmigo que guardaré para siempre. Las noches mágicas en Vallecas, un estadio que siempre creyó y empujó, y la ilusión de soñar juntos con algo tan grande como una final europea".

De Vallecas a Stamford Bridge

1.260 kilómetros separan los dos escenarios que marcarán el próximo capítulo de la carrera de Pep Chavarría. Chavarría se incorpora al Chelsea, donde firma hasta 2031 y afrontará el reto de competir en uno de los grandes clubes de la Premier League.

El conjunto londinense apuesta por el lateral español para reforzar su banda izquierda y cubrir la vacante que deja Marc Cucurella tras su salida rumbo al Real Madrid.

El cambio supone un salto importante para un jugador que llegó al Rayo con el objetivo de hacerse un hueco en la máxima categoría y que cuatro años después abandona Vallecas para convertirse en futbolista del Chelsea. Pero, pese a cambiar Madrid por Londres, Chavarría tiene claro que no se marcha dejando atrás todo lo vivido. "Me marcho con el corazón lleno y con la certeza de que siempre habrá una parte de mí que pertenecerá a Vallecas", aseguró.

Y cerró su despedida con un mensaje que resume su vínculo con el club: "Gracias por todo, Rayo. Por siempre un rayista más".