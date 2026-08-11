"Afición, merecéis mejor": el enigmático mensaje de Pathé Ciss

Pathé Ciss ha encendido las alarmas en Vallecas con un enigmático mensaje en redes sociales: «Afición merecéis mejor». El centrocampista senegalés, con ofertas de España, Turquía y Arabia Saudí, es uno de los nombres que suena para salir del Rayo antes del inicio de LaLiga

El Rayo Vallecano encara los últimos días antes de su estreno liguero con más interrogantes de los que seguramente le gustaría tener resueltos. El conjunto franjirrojo debutará el próximo 15 de agosto ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, pero todavía quedan varios asuntos pendientes en Vallecas, tanto en los despachos como en la plantilla.

Uno de los focos está puesto ahora sobre Pathé Ciss. El centrocampista senegalés ha alimentado las dudas sobre su futuro después de publicar un mensaje en sus redes sociales que no ha pasado desapercibido entre la afición: "Afición merecéis mejor", acompañado de un emoticono señalando hacia arriba y un rayo. Poco después, el futbolista compartió también imágenes de su trabajo en el gimnasio.

El mensaje llega en un momento especialmente delicado para el Rayo. Ciss es uno de los futbolistas que aparecen en las quinielas para abandonar el equipo durante este mercado y, que cuenta con propuestas procedentes de España, Turquía y Arabia Saudí.

Un futuro que vuelve a estar en el aire

No sería la primera vez que el nombre de Pathé Ciss aparece relacionado con una posible salida de Vallecas. El senegalés ya estuvo cerca de cambiar de equipo en anteriores mercados.

En enero de 2023, su traspaso al Olympique de Lyon no llegó a concretarse. Meses después, durante el verano, el Al Arabi de Catar llegó a plantear una operación cercana a los cuatro millones de euros, aunque el Rayo rechazó la propuesta.

Ahora, con contrato todavía vigente para la próxima temporada, el centrocampista vuelve a encontrarse ante un escenario de incertidumbre. Su situación cobra especial relevancia por el peso que tiene dentro del vestuario y por el rendimiento que ha ofrecido durante los últimos cursos.

De hecho, Ciss terminó siendo una pieza importante para Iñigo Pérez durante la pasada campaña. Su polivalencia le permitió incluso actuar como defensa central en determinados momentos y ofrecer un rendimiento que convenció al cuerpo técnico. Su papel en la histórica campaña europea del Rayo fue especialmente destacado. Los registros de la temporada 2025/26 reflejan 43 partidos disputados y más de 3.100 minutos sobre el césped.

Otro problema para el Rayo

Una hipotética salida de Ciss supondría un nuevo contratiempo deportivo para el conjunto franjirrojo. El senegalés se ha convertido en uno de los futbolistas con más experiencia y galones de la plantilla y su marcha obligaría al club a buscar otro efectivo para cubrir su hueco.

Además, su posible adiós se produciría en un verano en el que el Rayo todavía tiene varios frentes abiertos. La llegada de Kumbulla no parece cerrar el capítulo de incorporaciones y también continúa sin resolverse dónde disputará el equipo su primer encuentro como local. A todo ello se suma la incertidumbre alrededor de las nuevas equipaciones y la planificación definitiva de la plantilla.

Por ahora, Ciss sigue trabajando para llegar en las mejores condiciones al comienzo de la competición. Su publicación, sin embargo, ha dejado una pregunta en el aire: ¿es simplemente un mensaje dirigido a la afición o hay algo más detrás de las palabras de uno de los pesos pesados del vestuario?