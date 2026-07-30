La mejor noticia para Iñigo Pérez ya es una realidad en el Villarreal

Iñigo Pérez ya puede trabajar en su plantilla. El Villarreal ha recuperado a los últimos internacionales que faltaban por incorporarse tras el Mundial y afronta la recta final de la pretemporada con la plantilla al completo, a la espera de los últimos movimientos del mercado

El Villarreal ya trabaja a pleno rendimiento. Iñigo Pérez ha recibido una de las noticias más esperadas de la pretemporada tras incorporar a los últimos internacionales que aún permanecían de vacaciones después del Mundial. Con la llegada de Renato Veiga y Alex Freeman, el técnico amarillo ya dispone de todos sus futbolistas para preparar el arranque de LaLiga, previsto para el próximo 15 de agosto.

Aunque el mercado de fichajes sigue abierto y todavía pueden producirse movimientos tanto de entrada como de salida, el entrenador ya puede comenzar a perfilar su equipo con la plantilla al completo. Un paso importante para acelerar la adaptación de los nuevos jugadores y consolidar las ideas tácticas de cara al inicio oficial del curso.

Renato Veiga y Freeman completan el grupo

Los dos últimos en incorporarse han sido Renato Veiga y Alex Freeman, que se unieron esta semana a la concentración del Villarreal en Italia tras disfrutar de unos días de descanso después de su participación en el Mundial.

Ambos prolongaron su temporada hasta los octavos de final del torneo con Portugal y Estados Unidos, respectivamente, por lo que contaban con un permiso adicional antes de regresar a la disciplina del club.

Su llegada pone fin a la incorporación escalonada de los siete futbolistas que disputaron el campeonato del mundo. Anteriormente ya se habían sumado Logan Costa, Pape Gueye y Nicolas Pépé, mientras que los canadienses Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan regresaron al trabajo a comienzos de esta misma semana.

Con todos ellos ya disponibles, Iñigo Pérez podrá afrontar las últimas semanas de preparación sin ausencias y con la posibilidad de trabajar con el grupo al completo.

La pretemporada deja buenas sensaciones

El conjunto castellonense continúa concentrado en las instalaciones del Novarello Sporting Center, en Italia, donde está completando una exigente fase de preparación.

Además de los entrenamientos, el Villarreal está participando en la Como Cup, torneo en el que ha mostrado una imagen competitiva. El equipo logró clasificarse para la final tras superar al Como en la tanda de penaltis y este sábado buscará levantar el trofeo frente al Lens francés.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico considera estos encuentros una oportunidad para seguir ajustando automatismos y evaluar el estado físico de una plantilla que ya está al completo.

Con el regreso de todos los internacionales, el Villarreal entra en la recta final de la pretemporada con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut liguero. Iñigo Pérez ya dispone de todas sus piezas y ahora comienza el trabajo de perfilar el once con el que afrontará el inicio de una temporada en la que el conjunto amarillo aspira a volver a pelear por los puestos europeos.