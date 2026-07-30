Los tres campeones de Europa Sub-19 ya están de vuelta: "No me lo creía, fue una fiesta inolvidable"

Hugo López, Pau Polo y 'Joselillo' Gaitán ya trabajan de nuevo con el Villarreal tras conquistar Europa con España; los tres canteranos se han reincorporado tras disfrutar de unos días de vacaciones, culminando así un verano inolvidable que vuelve a situar a la cantera grogueta entre las grandes referencias del fútbol español

El Villarreal vuelve a tener en casa a sus tres campeones de Europa. Hugo López, Pau Polo y José Gaitán se han reincorporado este jueves al trabajo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza después de proclamarse campeones del Europeo Sub-19 con la selección española en Gales, un éxito que volvió a poner de manifiesto el extraordinario nivel de la cantera amarilla.

Tras unos días de descanso después de la conquista continental, los tres futbolistas ya se han puesto de nuevo a las órdenes del club para comenzar a preparar una temporada en la que seguirán dando pasos en su crecimiento. Su regreso supone también un motivo de orgullo para el Villarreal, que continúa consolidándose como una de las academias más productivas del fútbol nacional.

Hugo López revive una final inolvidable

Si hubo un protagonista groguet en la final frente a Alemania fue Hugo López. El delantero murciano abrió el marcador en el triunfo por 2-0 que dio a España el décimo Europeo de la categoría y todavía recuerda con emoción todo lo vivido tras el pitido final. "No me lo creía. Después vivimos una fiesta increíble e inolvidable con nuestras familias. Pudimos celebrarlo con ellos y hasta les dimos las medallas".

El atacante también quiso poner el foco en el grupo como principal responsable del éxito conseguido por la selección española. "Para mí, la selección española es lo máximo. Estábamos todos enfocados en ganar y los entrenamientos se hacían muy amenos. Fuimos un equipo de verdad y esa fue la clave para marcar tantos goles, no encajar y ganar el campeonato".

Sus palabras reflejan el excelente ambiente que acompañó al combinado dirigido por Paco Gallardo durante un torneo prácticamente perfecto, saldado con cinco victorias, 19 goles a favor y ninguno en contra.

Pau Polo: "Volvemos con muchas ganas de trabajar"

Otro de los futbolistas que regresó especialmente satisfecho fue Pau Polo. El centrocampista destacó el premio que supuso disputar el campeonato después de una temporada de mucho trabajo. "Se ha trabajado mucho. Ha sido un año muy bueno y tuvimos el premio de poder ir al Europeo, disfrutarlo y tener la gran suerte de ganarlo y volver con el trofeo a casa".

Tras las vacaciones, el objetivo vuelve a estar ahora en el Villarreal y en seguir evolucionando como futbolista. "Ya hemos tenido nuestras semanas de vacaciones y volvemos con muchas ganas de trabajar y seguir creciendo".

Una cantera que sigue fabricando campeones

El éxito de Hugo López, Pau Polo y 'Josélillo' Gaitán vuelve a reforzar el prestigio de la cantera grogueta, que continúa siendo una de las principales proveedoras de talento para las categorías inferiores de la selección española.

Con esta conquista, los tres futbolistas amplían una nómina de campeones de Europa Sub-19 con sello Villarreal en la que ya figuraban otros cinco futbolistas: Rodrigo Hernández, Alfonso Pedraza y Nahuel Leiva, campeones en 2015 tras derrotar a Francia en la final; y más recientemente Gerard Hernández en 2024 y Adrián Ortolá por partida doble pues logró el título en dos ocasiones consecutivas, en 2011 y 2012.

Jorge de Cózar pone en valor el trabajo de Miralcamp

El director de la academia del Villarreal, Jorge de Cózar, fue uno de los encargados de recibir a los tres campeones en su regreso a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El responsable de la cantera amarilla agradeció públicamente a la Real Federación Española de Fútbol y al cuerpo técnico de la selección Sub-19 la confianza depositada en los futbolistas del Villarreal durante el campeonato y destacó el enorme nivel competitivo de Miralcamp, convencido de que muchos otros jugadores del club también tienen potencial para vestir la camiseta de España en el futuro.

Además, subrayó la presencia de miembros del departamento de cantera del Villarreal, como David Karg y Quique Cloquell, en varios encuentros del Europeo para seguir de cerca tanto la evolución de los internacionales amarillos como el rendimiento de otros jóvenes talentos presentes en el torneo.