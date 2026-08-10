El Rayo ya tiene casa para su estreno de Liga

El Rayo Vallecano ya tiene escenario para su estreno como local. El conjunto franjirrojo recibirá al Alavés en el Ontime Butarque tras alcanzar un acuerdo con el Leganés, evitando así tener que trasladar el encuentro fuera de la Comunidad de Madrid

El conjunto franjirrojo disputará finalmente su primer partido como local en el estadio pepinero después de varios días de negociaciones

El Rayo Vallecano ya tiene escenario para su primer partido como local. El Ontime Butarque acogerá el encuentro frente al Deportivo Alavés, después de que el club franjirrojo y el Leganés hayan alcanzado un acuerdo definitivo tras varios días de conversaciones.

La posibilidad de que el estadio pepinero acogiera el encuentro llevaba tiempo encima de la mesa, aunque las primeras negociaciones entre ambas entidades no llegaron a concretarse. Los contactos se retomaron posteriormente y ambas partes consiguieron encontrar una fórmula que permitiera sacar adelante el acuerdo.

El Leganés había mostrado desde el principio su predisposición a colaborar con el Rayo, aunque también defendiendo las necesidades de la entidad y de sus aficionados. Finalmente, el entendimiento ha permitido desbloquear una situación que había generado incertidumbre en torno al escenario del partido.

El Rayo evita salir de Madrid

La solución también supone un alivio para el conjunto vallecano, que había tenido que estudiar diferentes alternativas ante la imposibilidad de utilizar su estadio habitual.

Entre las opciones que llegaron a manejarse estaba la posibilidad de trasladar el encuentro a Burgos, lo que habría obligado al Rayo a disputar su estreno como local lejos de la Comunidad de Madrid.

La intervención de la Comunidad de Madrid también ha resultado importante para facilitar una solución y permitir que el encuentro pueda celebrarse finalmente dentro de la región.

De esta manera, el Rayo podrá mantener su partido en territorio madrileño y evitar un desplazamiento extraordinario tanto para el equipo como para sus abonados.

Butarque como casa provisional

El estadio del Leganés se convertirá así, aunque sea de manera puntual, en la nueva casa del conjunto franjirrojo. El Rayo ejercerá como local en un campo que habitualmente es territorio pepinero, en una situación poco habitual dentro del fútbol madrileño.

El acuerdo pone fin a varios días de negociaciones y a las distintas posibilidades que se habían planteado para encontrar una sede al encuentro.

Ahora, el Ontime Butarque se prepara para recibir al Rayo Vallecano y al Deportivo Alavés. Será un partido especial por el escenario y también por todo lo que ha rodeado a su organización.

El conjunto vallecano tendrá que aparcar temporalmente Vallecas y convertir Leganés en su casa por un día. La prioridad, eso sí, ya está resuelta: el Rayo podrá comenzar su andadura como local sin tener que abandonar Madrid.