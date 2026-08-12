"¡Martín Presa fuera de VK!": una abonada del Rayo habla sin filtros para Estadio Deportivo

En Estadio Deportivo hablamos con una aficionada y abonada del Rayo Vallecano sobre el exilio del equipo a Butarque. La rayista analiza la situación del estadio, la gestión del club y el malestar de una afición que reclama volver a jugar en Vallecas, "en el barrio, con su gente"

El Rayo Vallecano comenzará la temporada lejos de casa. El conjunto franjirrojo se verá obligado a recibir al Deportivo Alavés en el Estadio de Butarque el próximo 20 de agosto después de que la Comunidad de Madrid suspendiera la concesión del Estadio de Vallecas tras detectar graves deficiencias de seguridad, mantenimiento y salubridad.

La situación ha provocado el malestar de una afición que vuelve a sentirse perjudicada por los problemas que rodean al estadio. Butarque aparece como solución temporal después de que Burgos fuese una de las alternativas que se barajaron inicialmente. Aunque los abonados del Leganés han sacado un comunicado quejándose sobre compartir estadio con el Rayo.

Entre los abonados existe la sensación de que el problema va mucho más allá de cambiar un estadio por otro. Para esta aficionada rayista, que ha renovado su abono para la temporada, el desplazamiento a Leganés supone perder una parte esencial de lo que significa ser del Rayo: Vallecas, el barrio y su gente.

"El club juega con los sentimientos de una afición y un barrio"

- ¿Cómo recibiste la noticia de que el Rayo no podrá jugar en Vallecas y tendrá que enfrentarse al Alavés en Butarque?

- "Era de esperar. Lo peor de todo es que el club, con el dinero, llega a jugar con los sentimientos de una afición y un barrio. Aparte de enterarme oficialmente esta semana, a días de comenzar la Liga, antes solo había rumores, incluso de que se iba a jugar en Burgos. No me he enterado por el club, ya que, con su gestión tan nefasta, no ha dado la cara ante la afición".

- ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste?

- "Estamos acostumbrados año tras año a sufrir este tipo de cosas por parte de la directiva, pero siempre tienes la esperanza de que algo salga bien. Ilusos que somos. Una vez más fue cabreo, desilusión y resignación. Obviamente, a nadie le hace gracia que por culpa de la gestión del club tengamos que movilizarnos del barrio para ver al equipo, pero sabes qué pasa: que no nos sorprende".

(El Rayo ya había tenido que recurrir a Butarque la pasada temporada para disputar como local el encuentro ante el Atlético de Madrid después de que LaLiga trasladase aquel partido fuera de Vallecas por los problemas del césped).

"No jugamos de local, eso es solo de cara a los medios"

- Como abonada, ¿qué significa para ti que el primer partido en casa de la temporada no sea realmente en Vallecas?

- "Hablo por todos los abonados del Rayo Vallecano. Creo que es, como te decía antes, una desilusión. Después de la temporada del año pasado, lo que tanto equipo como afición consiguieron, esa unión y ese sueño, que el primer partido después de todo eso se juegue fuera es frustrante. Realmente, tanto el Rayo como el Alavés van a jugar de visitantes. No es Vallecas, no está su gente, no es nuestro estadio, no está el barrio, no está la esencia".

- ¿Sientes que jugar como local fuera de Vallecas hace que el equipo pierda parte de esa condición de local?

- "Obviamente. Como he dicho antes, van a jugar de visitantes ambos equipos. No jugamos de local. Eso es solo de cara a medios y prensa. El Rayo solo juega de local en su estadio, como los demás equipos".

"Todo esto tiene un resumen: nefasta gestión"

- ¿Qué es lo que más te molesta de toda esta situación: no jugar en Vallecas, la gestión del problema, la incertidumbre o la falta de información?

- "Todo eso tiene un resumen: nefasta gestión por parte del presidente del Rayo Vallecano y lo que le rodea. Lo peor es que se sale con la suya con todo. Ha conseguido incluso que la Comunidad de Madrid pague parte del alquiler de Butarque".

(La situación del estadio viene de lejos. La Comunidad de Madrid anunció a finales de julio la suspensión de la concesión después de una auditoría que alertaba de una "obsolescencia generalizada" y de incumplimientos que comprometían la seguridad y operatividad del recinto. El propio Rayo, sin embargo, ha defendido públicamente que cumplió con sus obligaciones respecto a la celebración de la Carrera del Rayismo y ha responsabilizado a la organización de la prueba del acceso masivo al césped).

- Tú has pagado un abono para toda la temporada, ¿sientes que estás recibiendo lo que compraste?

- "No. Todo rayista sabe que este año va a perder dinero. Es un esfuerzo económico grande para las familias humildes y obreras del barrio. Incluso el abono hay que pagarlo íntegro en un solo pago, no deja fraccionarlo. También está la desilusión de no poder animar a su equipo en su estadio".

(El club, no obstante, especificó en las condiciones de los abonos que estos incluían los 19 partidos de Liga como local en Vallecas y contempló como alternativa la entrega de una entrada equivalente si alguno de esos encuentros no podía disputarse en el estadio).

- El club establece que, si un partido no puede jugarse en Vallecas, el abonado recibe una entrada en una ubicación lo más similar posible. ¿Te parece suficiente esa solución?

- "Esa solución solo la ve viable el presidente para quitarse un problema de encima y no devolver la parte proporcional, que es lo que debería hacer del abono. El Rayo tiene que jugar como local en Vallecas, pero para ello el presidente tiene que tener en plenas condiciones el estadio. Como tenga su casa igual de descuidada que el estadio, miedo me da".

"La afición solo se ha enterado de que su madre ha recibido una corona de flores"

- ¿Has tenido información clara por parte del club sobre cómo será el acceso y la distribución de las entradas en Butarque?

- "Jajajaja. Esto es un misterio, como siempre, hasta los dos últimos días, como la presentación de las equipaciones, por ejemplo. Por parte del club, la afición solo se ha enterado de que su madre ha recibido una corona de flores".

- ¿Te preocupa que esta situación pueda repetirse en más partidos de la temporada?

- "¿Pueda? No. Ya te digo que el Rayo va a jugar fuera de Vallecas muchos partidos este año. Sí me preocupa, pero es el día a día del Rayo: todo es un misterio y no hay explicaciones hasta los últimos días".

(Y esa incertidumbre no afecta únicamente al encuentro frente al Alavés. El acuerdo con Butarque se ha planteado inicialmente para ese partido, mientras todavía existe incertidumbre sobre dónde disputará el Rayo sus siguientes encuentros como local).

"El sentimiento rayista va por delante de Martín Presa"

- ¿Renovarías el abono si supieras de antemano que varios partidos podrían disputarse fuera de Vallecas?

- "El sentimiento rayista va por delante de Martín Presa, pero si por mucho dolor y esfuerzo, sí. Siempre queda la esperanza de que se solucione este problema que arrastramos desde hace años. El problema es Presa. No me gustaría perder mi antigüedad y dejar un sitio libre a alguien que viene al Rayo por moda, aunque nos haya costado el abono 380 euros. Como te digo, ese dinero está perdido".

- ¿Crees que el abonado está siendo el gran perjudicado de todo este conflicto?

- "La plantilla y la afición, incluida la del Leganés. Aquí perdemos todos menos los que tienen intereses fuera de lo deportivo".

Butarque no es Vallecas

- ¿Vas a ir a Butarque a ver al Rayo contra el Alavés? ¿Por qué?

- "No. El Rayo juega allí no por un problema, sino por una mala gestión de Martín Presa. Aparte de eso, LaLiga también tiene lo suyo. Es un partido que se juega entre semana. Odio eterno al fútbol moderno. La gente entre semana trabaja, no somos millonarios como ellos. Somos gente obrera que solo queremos al Rayo en Vallecas".

- ¿Te parece Butarque una buena solución teniendo en cuenta las circunstancias?

- "No. La solución es que el club ha tenido desde que acabó la temporada hasta ahora todo ese tiempo para arreglar un estadio. Cuando acudió la Comunidad de Madrid al estadio para recuperar las llaves, ya que le había quitado la concesión, Martín Presa se había atrincherado en el estadio. Para quien no lo sepa, el estadio es de la Comunidad de Madrid y está cedido al Rayo. En el acuerdo se establecía que los gastos de deterioro y mantenimiento corrían a cuenta del Rayo".

- ¿Crees que la afición debería acudir a Butarque para apoyar al equipo pese a todo lo que está ocurriendo?

- "Cada uno es libre de elegir, pero luego no puedes criticar algo a lo que estás cediendo. Martín Presa se debe marchar del Rayo. Lo está llevando a la ruina".

"El problema es Presa"

- ¿Quién crees que tiene más responsabilidad en que hayamos llegado a esta situación?

- "Raúl Martín Presa".

- ¿Crees que el Rayo debería haber previsto antes que Vallecas podía no estar en condiciones para comenzar la temporada?

- "Previsto, sí. Saberlo lo sabían desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Así llevamos muchos años, muchos. Pero no parece ser una de sus prioridades. La Comunidad de Madrid lleva tiempo avisando. Incluso al final de esta temporada se le dijo, pero él siempre juega a hacerse el loco y a no asumir responsabilidades".

- ¿Qué opinión tienes de la gestión que está haciendo la directiva de Raúl Martín Presa?

- "Se está cargando el Rayo poco a poco, pero realmente, si te digo lo que pienso, no lo publicarías o me denunciarían y rica no soy. Así que, en una palabra más sencilla: NEFASTA".

"El estadio está obsoleto, sucio y roto"

- ¿Y de la actuación de la Comunidad de Madrid?

- "La Comunidad de Madrid está haciendo lo que debería haber hecho hace tiempo: remodelar un estadio que no está en condiciones".

- ¿Cómo está el estadio?

- Obsoleto, sucio, roto. Ven un día de partido y lo ves con tus propios ojos. Hay clubes de barrio con mejor mantenimiento.

- Si pudieras hablar directamente con Raúl Martín Presa, ¿qué le dirías?

- Que escuche a la afición, tal y como se lo dijo el eterno capitán Trejo. La afición es sabia, él no. ¡MARTÍN PRESA FUERA DE VK!