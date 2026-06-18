Neymar no jugará el segundo partido de Brasil ante Haití en el Mundial 2026

El delantero de la selección brasileña sigue con molestias en la pierna derecha y no estará disponible para el duelo de la fase de grupos, mientras Carlo Ancelotti prioriza su recuperación de cara a las eliminatorias del Mundial 2026

La selección de Brasil no podrá contar con Neymar en el segundo partido del grupo del Mundial 2026 ante Haití debido a una lesión muscular en la pierna derecha que sigue sin remitir. El delantero, que ya se perdió el estreno del torneo, continúa con trabajo específico al margen del grupo y no entrará en la convocatoria para el encuentro.

El cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti ha optado por no forzar al atacante, considerado pieza clave del proyecto brasileño, con el objetivo de evitar una recaída que comprometa su participación en las rondas eliminatorias. La evolución del jugador es positiva, pero todavía insuficiente para competir con normalidad.

Neymar genera ilusión antes de confirmarse su baja ante Haití

El entorno del jugador había alimentado cierto optimismo tras su actividad pública en la jornada previa al anuncio definitivo de su ausencia. Neymar publicó un mensaje en redes sociales que generó expectación entre los aficionados y medios.

De esta forma, el jugador brasileño se perderá el segundo partido consecutivo de este Mundial, pese a las esperanzas generadas por el propio futbolista en la jornada de ayer. "¿Me echasteis de menos?", dijo, haciendo alusión a la prensa desplazada al entrenamiento..

Sin embargo, esa reacción no se traduce en su regreso inmediato a la competición, ya que el cuerpo técnico ha preferido mantener la prudencia.

Brasil prioriza la recuperación de Neymar en el Mundial 2026

El plan de la selección brasileña pasa por una recuperación progresiva del delantero. Aunque Neymar ha comenzado a realizar ejercicios con balón en los últimos días, todavía no está en condiciones físicas óptimas para disputar partidos de alta exigencia en una competición como el Mundial.

La Confederación Brasileña de Fútbol mantiene un protocolo conservador con el jugador, consciente de su importancia en el sistema ofensivo del equipo y del riesgo de una posible recaída si se acelera su regreso.

El impacto de la baja de Neymar en el ataque de Brasil

La ausencia del atacante obliga a Brasil a reajustar su estructura ofensiva en un partido clave para asegurar la clasificación en el grupo. Sin su principal referente creativo, el equipo deberá apostar por alternativas en el frente de ataque para mantener el nivel competitivo.

En el debut del torneo, Brasil ya mostró capacidad para generar ocasiones sin su estrella, pero el cuerpo técnico considera que su regreso será fundamental en los partidos de mayor exigencia.

Posible regreso condicionado a la evolución física

Aunque Neymar no tiene aún una fecha confirmada de retorno, desde el entorno de la selección no descartan que pueda volver a la dinámica del grupo en los próximos encuentros si su recuperación sigue evolucionando de forma favorable.

El objetivo principal es que el delantero llegue en plenitud física a la fase eliminatoria del Mundial 2026, donde Brasil aspira a ser uno de los grandes candidatos al título.

Brasil afronta el calendario sin su estrella

Mientras tanto, el conjunto brasileño deberá continuar su camino en la fase de grupos sin su jugador más determinante. El duelo ante Haití se presenta como una oportunidad para consolidar su clasificación sin asumir riesgos con Neymar.

La decisión final sobre su regreso se tomará en función de su estado físico en los próximos días, con la prioridad clara de evitar cualquier complicación que pueda dejarle fuera del resto del torneo.