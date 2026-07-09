El plan de Luis de la Fuente es una evidencia: Unai Simón, Laporte, Pedri, Lamine Yamal...

El seleccionador ha contado con siete futbolistas fijos como titulares indiscutibles en los cinco primeros encuentros además de Lamine Yamal y Álex Baena con cuatro de cinco titularidades. Las dudas mínimas podrían ser Pedro Porro en el lateral y Dani Olmo en la media punta

Si España es capaz de levantar el título de campeón del Mundial el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium, la selección dirigida por Luis de la Fuente, además de sumar su segunda estrella en el pecho, tendrá sin lugar a duda un once muy reconocible y que casi se puede recitar de carrerilla.

Luis de la Fuente ha repetido once titular en los dos últimos encuentros ante Austria y Portugal y ante Bélgica, en los cuartos de final, no se espera que el técnico de la selección española introduzca algún cambio en el once más allá de alguna variación táctica dentro de los once protagonistas de la Roja.

El once titular de la selección española ante Bélgica

El once de España podría ser perfectamente el compuesto por Unai Simón en portería, defensa de cuatro con Laporte y Cubarsí en el centro, Pedro Porro en la derecha, Cucurella en la izquierda. Centro del campo para Rodri y Pedri, acompañados en banda por Lamine Yamal en derecha y Álex Baena en izquierda. La mediapunta la ocupará muy probablemente Dani Olmo y la punta de ataque será para Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la Roja en lo que va de Mundial con cuatro tantos.

Los indiscutibles de Luis de la Fuente en el Mundial 2026

Luis de la Fuente ha repetido con un total de siete jugadores como titular en lo que va de Mundial 2026. En los cinco partidos que ha jugado España en la cita mundialista (Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Portugal), Luis de la Fuente no le ha quitado la camiseta de titular a Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Laporte, Rodri, Pedri y Mikel Oyarzabal.

A estos siete intocables de Luis de la Fuente en lo que va de Mundial con la selección española se sumó Lamine Yamal que tras recuperarse de la lesión que sufrió al final de la temporada con el Barcelona, ha disputado como titular un total de cuatro encuentros de cinco. También con cuatro de cinco está Álex Baena, que tras ser suplente y no disputar ni un solo minuto ante Cabo Verde, partió de inicio en los encuentros restantes ante Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Portugal. En su lugar, uno de los perjudicados fue Gavi, que volcado a banda izquierda no dio su mejor versión ante Cabo Verde.

La guinda de Dani Olmo y Pedro Porro

Este pasado miércoles, Dani Olmo asumió que durante su carrera ha tenido que estar continuamente demostrando más que el resto para llegar a la titularidad. En la selección española le pasó en la Eurocopa de 2024 en la que fue elegido MVP del torneo y en este Mundial ha vivido la misma situación. El jugador del Barcelona le arrebató la titularidad a Ferran en el ataque y ya suma tres titularidades con España en lo que va de Mundial.

También destaca la capacidad de Pedro Porro, que ha alternado con Marcos Llorente en el lateral derecho pero que parece haberle ganado la partida definitivamente en la titularidad tras salir de inicio ante Austria (con gol incluido) y Portugal. Por lo tanto, si atendemos al número de titularidades, se podría decir que Dani Olmo y quizás un ápice más, Pedro Porro, podrían ser las dos únicas dudas del once titular de la selección española para medirse a Bélgica en los cuartos de final del Mundial.