Quim Junyent, un 'plan B' fallido para Amondarain que se decantó por el Almería

En La Cartuja se manejaban excelentes informes del mediocentro catalán, compañero de Pablo García en la sub 19 y que terminaba contrato con el Barcelona; reclutado por Hansi Flick para su primera pretemporada al frente del primer equipo culé, su negativa a renovar le llevó a 'desaparecer'

El Real Betis se retiró hace algunas semanas de la subasta por Mikel Amondarain, mediocentro de 21 años por el que, según algunas fuentes, llegó a ofrecer tres millones de euros por el 80% de su pase a Estudiantes de La Plata. Sea como fuere, el de General Mansilla comenzó a hacerse indiscutible para los 'Pincharratas', así como a acumular pretendientes en Europa, por lo que se diluyó la opción de captarlo a buen precio. La idea era, como en el caso del delantero uruguayo Gonzalo Petit, cederlo inicialmente a algún club de Primera o Segunda división para que se fogueara mientras se encontraba algún antepasado comunitario, más fácil en el caso del argentino.

Ahora, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que en La Cartuja manejaban un 'plan B' para el talentoso centrocampista de cierre con casi segura ascendencia vasca. Se trataba de Quim Junyent, compañero de Pablo García en la selección española sub 19 que terminaba contrato con el FC Barcelona, que intentó monetizar su salida en enero sin suerte, viendo que no renovaba, y lo orilló después. A sus 19 años, el de Balsareny apunta grandes maneras, manejándose en tierras heliopolitanas excelentes informes tanto en lo deportivo como en lo personal. Finalmente, se ha decantado por una propuesta que considera más interesante de la UD Almería.

Habitual en el Barça Atlètic gracias a sus buenas actuaciones con el juvenil en la Youth League, su negativa a prolongar su vinculación le sumió en un ostracismo que contrasta con el hecho de que, siendo aún menor de edad, Hansi Flick lo llamara a filas para su primera pretemporada como entrenador del primer equipo azulgrana, en concreto para la gira realizada en Estados Unidos. Ha terminado ayudando al conjunto de División de Honor Juvenil a luchar por la Copa de Campeones, gozando de minutos en su despedida de Can Barça después de una década en su cantera, donde llegó con nueve años procedente del Gimnàstic Manresa.

La seguridad de un primer equipo, clave para Quim Junyent

Confirmado en febrero por el director general de la UD Almería como nuevo fichaje para la 26/27, se ha decantado Quim Junyent por la propuesta indálica por la promesa de que sería, en caso de ascenso o con la permanencia en Segunda división, miembro de la primera plantilla. El barcelonés manejó desde las pasadas Navidades ofertas de clubes importantes como Juventus, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Manchester City o Chelsea. También del Real Betis, si bien en principio se le encomendaba empezar en los filiales o salir a préstamo en pos de oportunidades antes de asentarse o no definitivamente en los conjuntos matrices, lo que sí parecen asegurarle en el UDA Stadium.