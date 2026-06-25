Gabriel Suazo 'se ofrece' para heredar la capitanía de Gudelj en el Sevilla: "Aprendí a liderar dándolo todo"

El lateral zurdo chileno, que ya lució el brazalete en algún partido esta última temporada, asegura que en conjunto nervionense le ha tocado "aprender a escuchar", pero siempre ha intentado "contagiar positivamente con hechos y acciones a los demás"

Con la anunciada marcha de Nemanja Gudelj, así como la retirada de César Azpilicueta, la plantilla del Sevilla FC tendrá que elegir a un nuevo primer capitán de cara a la 26/27. Sigue en el plantel Marcao, si bien al brasileño se le intentará buscar acomodo un verano más. Y es por todo ello que la figura de Gabriel Suazo emerge con fuerza en este sentido, después de haber lucido ya el brazalete en algún encuentro.

Aunque solo lleva sola temporada en el conjunto nervionense, el internacional chileno siempre ha admitido que le gusta tirar del carro en el vestuario y asegura estar preparado para asumir ese rol. "No es necesario hablar ni estar todo el tiempo demostrando para liderar; es importante, pero no esencial. Yo he aprendido a liderar con el ejemplo, entrenándome al máximo, dejando todo en cada pelota para contagiar a mis compañeros positivamente. En Francia me decían que cuando hacía la arenga en español no entendían nada, pero salían con energía. En el Sevilla también me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar. Si tengo que decirle a un compañero, tengo que ser de cierta forma porque si no, le afecta a su rendimiento. Eso también es ser líder y muchas veces no se nota. Creo que el liderazgo se basa en contagiar positivamente con hechos y acciones a los demás. Sea o no capitán, no cambio mi forma de ser y quizás por eso me eligen. No llego a ningún club y empiezo a mandar, eso nunca lo voy a hacer", aseguró en unja entrevista con Banda Deportiva.

Una máxima: "La confianza se construye en los momentos difíciles"

Esa forma de ser y esa experiencia, a sus 28 años, también le ha servido para afrontar el difícil reto de luchar por la permanencia con el cuadro blanquirrojo. Y aunque hubo momentos de verdadera angustia, el lateral izquierdo nunca perdió la fe y trató de contagiar al grupo su cofianza. "En Sevilla viví un momento difícil de pelear el descenso, y me preguntaron qué hacía para ayudar a mis compañeros en esa situación. Después de cada derrota, al siguiente día abrazo a mis compañeros, los saludo con cariño y entro a la cancha sonriendo. A lo mejor me sacan fotos y la gente dice: ¿cómo se está riendo si el día anterior perdiste? Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Obviamente tengo frustración, me duele y soy el más exigente porque soy muy competitivo, pero si llevo toda esa acción positiva, al final las cosas terminan yendo a ese lado", explicó.

"La confianza se construye en los momentos difíciles, donde el equipo pierde, donde te equivocas en un pase y terminó siendo gol. Pero todo lo hago creyendo en que va a ser lo mejor para el equipo porque no me escondo. Para mí eso es muy importante porque se construye a base del error y del aprendizaje, de esa resiliencia contigo mismo", añadió sobre su particular carácter el ex del Toulouse, que cerró el curso 25/26 con 30 encuentros y casi 2.100 minutos de juego.

Asombrado con la afición sevillista: "Se te eriza la piel"

Además, Suazo quiso resaltar la ayuda que han tenido por parte de la afición del Sánchez-Pizjuán para lograr el objetivo, especialmente en un tramo final de temporada de auténtico infarto. "Nuestro estadio es una maravilla cuando entramos, cuando cantan el himno con las bufandas… se te eriza la piel, es precioso. En Europa hay muchos estadios que no alientan y se escucha todo. Hay otros que no. Por ejemplo, en el del Betis y en el nuestro no se escucha porque la gente está a full. Eso a mí me encantó cuando llegué porque me recordó muchas cosas que viví en Colo Colo en cuanto a cómo sienten el fútbol y cómo lo viven".