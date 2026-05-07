"El Betis debería llevar a cabo una reestructuración profunda de la plantilla"

En el debate de ESTADIO Deportivo discutimos la planificación de la plantilla del Real Betis de cara a la siguiente temporada teniendo en cuenta el reto europeo al que se enfrenta el plantel de Manuel Pellegrini

Europa condiciona al Real Betis de cara a la siguiente temporada. El objetivo de la Champions League implica llevar a cabo cambios significantes para el próximo curso. La máxima competición europea de clubes exige un nivel al que, actualmente, no llega el conjunto de Manuel Pellegrini. Buen ejemplo de ellos son el Villarreal y el Athletic Club que, con plantillas parejas, se han quedado en el camino tras la fase de 'liguilla' de la Champions League.

La ilusión por jugar contra los más grandes de Europa en la siguiente campaña inunda a un beticismo ilusionado, aunque asustado por lo que pueda pasar. La afición, al igual que la entidad, quiere disfrutar al máximo la experiencia de la Champions League, por lo que hay que zarandear el mercado de fichajes en busca de talento con un rendimiento inmediato. Para ello es necesario que pesos pesados abandonen el club en caso de que a las oficinas del Real Betis lleguen ofertas suculentas por los traspasos. Son los casos de Nathan, Lo Celso o Abde, entre otros.

El debate en torno a la remodelación de la plantilla del Real Betis

Álvaro Palomo, en el debate de ESTADIO Deportivo, no termina de ver la idea de deshacerse de jugadores consolidados en los planes de Pellegrini de cara a la siguiente temporada. "Es un riesgo importante sacrificar a futbolistas que sabes que funcionan. Si llega una oferta de 40 millones por Natan no tienes nada que hacer. Pero si puedes retenerlo, teniendo la base hecha, para que arriesgarte", comienza diciendo el especialista en el conjunto verdiblanco.

Javier Jiménez, por su parte, es partidario de hacer borrón y cuenta nueva, siempre con cautela, para formar un equipo competitivo de cara al siguiente reto europeo. "El Betis debería deshacerse de los futbolistas con gran valor de mercado y así consolidar una plantilla competitiva en todas las posiciones. El objetivo es jugar la Champions League y es obvio que con lo que tiene hasta el momento no le da para competir. Yo me arriesgaría", subraya.

Jiménez defiende que, con el dinero recaudado, el Betis podría formar un plantel más equilibrado. "Hacen falta fichajes de peso en la defensa. Sobre todo en el lateral izquierdo", destaca. "Además de un delantero centro", apostilla Álvaro Palomo.

La pelota está en la directiva verdiblanca y, en especial, en Manu Fajardo y Manuel Pellegrini, que serán los encargados de tomar las decisiones oportunas de cara al siguiente reto del Betis en competiciones europeas.