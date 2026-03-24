Mouratoglou señala el problema de Carlos Alcaraz: ''Está aburrido''

El que fuera entrenador de Serena Williams y Stefanos Tsitsipas teme que el murciano pueda perder la motivación

La eliminación prematura de Carlos Alcaraz en la tercera ronda en Miami ante un muy acertado Sebastian Korda ha provocado el análisis del entrenador Patrick Mouratoglou. Sorprendentemente, señala a que la causa de esta derrota podría ser nada más y nada menos que el aburrimiento, aclarando que la falta de motivación podría ser un factor de riesgo para el murciano en un futuro.

Alcaraz pierde por ''aburrimiento''

''Mi sentimiento es que Alcaraz está aburrido. El chico tiene ya siete Grand Slams, y siento que jugar Masters 1000, que ya ha ganado bastantes, no le interesa tanto. Es realmente un pensamiento que tengo. También pienso que eso será un peligro para él en los siguientes años'', daba Mouratoglou su opinión sobre lo que le ocurrió a Carlos Alcaraz en el partido contra Korda. De hecho, en el reels que habla sobre el problema del número 1, señala que ''durante el partido contra Fonseca, tuve la sensación de que Carlos Alcaraz no estaba tan enchufado como es usual en este Masters 1000. El día siguiente, perdió contra Korda en Miami. A veces puedes tener la sensación antes del resultado''.

''Un montón de gente dice 'oh, este año en Roland Garros, o Wimbledon o US Open no juega bien en las primeras rondas. Sí, no juega bien porque está aburrido. Tiene mucho margen. Cuando el partido es muy fácil pierde la concentración, porque sabe que puede romper el servicio de vuelta en cualquier momento'', daba su percepción sobre Carlitos, al que hay veces que los tenistas con un puesto más alejado del top 10 parecen resistirse. ''Quizás él no sea consciente ni piense 'oh, no me importa', pero acepta que le hagan break o perder la concentración. Eso es un peligro para él'', concluía.

Los próximos pasos de Alcaraz

El murciano ahora se ha tomado un tiempo para descansar antes de todo lo que viene en los próximos meses, tal y como comentó en la rueda de prensa tras su eliminación de Miami: ''Probablemente me vaya a casa, algo que me hace mucha ilusión, para pasar unos días relajándome con mi familia y mis amigos. No sé cuánto me va a dejar descansar y tener días libres mi equipo. De repente, volveré a la rutina, volveré a la pista. La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina. Tengo unos torneos muy buenos y estoy deseando jugar allí. Sí, ahora mismo lo que tengo en mente es tomarme unos días libres, desconectar, recargar las pilas, estar listo y en buena forma para la temporada de tierra batida. Necesito volver a sentir el deseo de salir a jugar''. Después de esto, le espera otro Masters 1000, el de Montecarlo, fecha señalada en el calendario y donde tendrá que darlo todo si no quiere perder el número 1 en el ranking ATP.