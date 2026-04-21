El espíritu de 'Manolo el del bombo' sigue vivo con la Selección

A punto de cumplirse un año del fallecimiento del seguidor más icónico de la Selección española, su bombo seguirá sonando en todos los rincones de España ante la proximidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El próximo 2 de mayo se cumplirá un año del triste fallecimiento de Manolo Cáceres Artesero, conocido por todos como ‘Manolo el del bombo’. Sin duda, el aficionado más icónico de la Selección Española, la cual siguió por todo el mundo, siendo un fiel seguidor en las gradas con su característico bombo. Su legado, sin embargo, seguirá ahora vivo, estando más patente que nunca en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

‘Manolo el del bombo’ dijo adiós a los 76 años en la localidad de Villarreal, tras varios días ingresado en el hospital por unos graves problemas respiratorios. Mientras que la salud se lo permitió, ‘Manolo el del bombo’ no dejó de animar a la ‘Roja’, vestido con los colores de la Selección y acompañado siempre de su inigualable bombo, lo que le valió su apodo.

'Manolo el del bombo': más de 40 años de afición a la Selección

El último partido al que acudió ‘Manolo el del bombo’ fue el 23 de marzo de 2025, contra Holanda. Encuentro que sirvió para que los de Luis de la Fuente se clasificaran para la Final Four de la Nations League.

La marca española EBRO, sponsor de la Selección, ha sorprendido a todos ahora con una escultura de ‘Manolo el del bombo’, que recrea su imagen más reconocible, con la camiseta de la Selección y el dorsal número 12, con su txapela. Lo más representativo de la escultura es que el bombo de Manolo es real, siendo de todos. Y es que la idea no es otra que la de que el bombo de Manolo siga sonando, pudiendo hacerlo todos los aficionados hoy día.

La primera gran cita del bombo de Manolo será hoy 21 de abril en la Plaza de Colón de Madrid, escenario histórico de las celebraciones de la Selección española. A partir de ahí, serán los propios aficionados de la Selección Española quienes podrán ir eligiendo las diferentes paradas que la estatua podrá recorrer a bordo de un suv familiar de la marca EBRO, patrocinadora de la iniciativa.

La idea es que el bombo de Manolo vuelva a sonar en todos los rincones de España antes de que la Selección viaje a América para el Mundial. "Habría hecho muy feliz a mi padre. Él siempre decía que la Selección era de todos y ver que su bombo ahora simboliza a toda la afición es algo muy especial para nosotros", dijo una emocionada Manuela Cáceres, hija de 'Manolo el del bombo'.

Qatar 2022, el único mundial al que Manolo no acompañó a España

A lo largo de más de 40 años, 'Manolo el del Bombo' apoyó de manera incondicional a la Selección Española. O lo que es lo mismo, un toatl de diez mundiales: España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. El único mundial al que no asistió el carismático aficionado fue al de Qatar 22, ya que la RFEF le dio entradas y vuelos, pero no alojamiento, algo necesario para entrar al país.

Manolo, natural de Ciudad Real, se mudó a Huesca y allí comenzó su pasión por el fútbol, donde se convirtió en habitual en las gradas del Alcoraz para animar al equipo local.