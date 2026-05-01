La corta historia de Benama en Valencia: de apuntar al primer equipo, a ser denunciado, pasar por la UCI y el despido

El mediocentro francés llegó a Mestalla con mucha expectación pero ha sido más protagonista fuera que dentro del campo, lo que ha llevado al Valencia a despedirlo tras un acuerdo con el futbolista

Durante el pasado mercado de enero llegaron a Valencia tres refuerzos, Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, a los que se sumó algunas semanas más tarde Renzo Saravia, que llegó libre y para suplir la baja de larga duración de Foulquier. Pero además, el Valencia también reforzó a su filial, el Mestalla, y uno de los nombres que más expectación generó fue el del joven francés Mayssam Benama.

Sin embargo, la andadura del talentoso futbolista galo, capitán de Francia en el último Mundial sub 20, no ha durado más allá de cuatro meses, pues el Valencia a puesto punto final a la vinculación del jugador después de varios escándalos extradeportivos.

Una denuncia por malos tratos y un grave accidente de tráfico

En uno de ellos, Benama pasó a disposición judicial tras pisar el calabozo por un presunto delito de violencia de género, aunque finalmente su pareja no llegó a presentar la denuncia y el asunto se resolvió con una multa y una anotación de antecedentes penales tras una sentencia de conformidad.

Además, el futbolista también se vio involucrado en un accidente de tráfico cuando su pareja se marchó a Francia y él decidió ir a buscarla, por el que paso hasta tres semanas ingresado en la UCI a consecuencia de las heridas del accidente, según ha desvelado el diario Marca.

Ambos hechos están relacionados, pues la fuerte discusión y el amago de denuncia de su pareja conllevó que esta decidiera volverse a Francia, y de ahí el accidente de tráfico de Benama. Tras salir del hospital, el Valencia ya había tomado la decisión de rescindir el contrato del futbolista, con el que llegó a un acuerdo, Benama ahora está de vuelta en Francia y como agente libre.

Un futuro prometedor que no termina de romper

Benama llegó a Valencia en el mercado de enero procedente del FC Annecy, donde apenas estaba participando pese a haber sido una de las figuras destacadas de la selección sub 20 de Francia en el último Mundial de la categoría, disputado en 2025 en Chile.El francoargelino se formó como futbolista en la prestigiosa cantera del AS Mónaco, de la que salió el verano pasado para jugar en el Annecy de la Ligue 2. Sin embargo, en el conjunto galo tan sólo disputó un partido, en la Copa de Francia, frente al Cannes, y apenas ocho minutos. Su situación en el club alpino era insostenible, lo que le llevó a buscar una salida rumbo a Valencia.

Pero en Valencia las cosas no ha ido mejor. Pese a firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2028 en el que se contemplaba la posibilidad de aumentarlo si llegaba al primer equipo, la aventura de Benama en Valencia apenas ha durado unos meses. El futbolista, de 21 años, había comenzado jugando con el filial y disputó cinco partidos, cuatro en febrero y uno a comienzos de marzo, hasta que desapareció de las convocatorias.