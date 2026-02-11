Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y donde ver en TV hoy 11 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Queralt Castellet, Olivia, Smart, Tim Diek, Daniel Milagros, Sofia Val, Asaf Kazimov… día importante para España en estos Juegos de Milano Cortina 2026

El snowboard, protagonista con Queralt Castellet en los Juegos de Milano Cortina 2026Imago

Tras un martes de emociones fuertes, en el que vimos a dos españoles en cuartos de final del sprint de esquí de fondo o la decepción de Mikaela Shiffrin en la combinada alpina, llega un miércoles que, antes de empezar, también será histórico para el deporte español.

Daniel Milagros participa en los 1.000 metros de patinaje de velocidad y ése será el estreno de España en unos Juegos de Invierno en ese deporte. También, hoy, Olivia Smart y Tim Dieck tienen la opción de ganar el primer diploma para el deporte español en estos Juegos de Milano Cortina 2026.

Y, además, llega una de las grandes esperanzas de medalla en la delegación española, la única plata olímpica, lograda hace cuatro años. Queralt Castellet debuta en la modalidad halfpipe de snowboard con la intención de pasar a la final de mañana y de optar a una nueva medalla olímpica.

Se repartirán hasta ocho medallas de oro, algunas de ellas en pruebas tan esperadas como el Supergigante masculino o la Combinada nórdica de esquí de fondo. Y también arranca la competición en la fase de grupos masculina de equipos de curling después de que este martes finalizaran los dobles mixtos.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy miércoles 11 de febrero

09:10 horas - Combinada nórdica: Ronda de prueba de trampolín normal individual - Saltos de esquí

10:00 horas - Combinada nórdica: Ronda de competición de trampolín normal individual - Saltos de esquí

10:00 horas - Skeleton: Entrenamiento oficial femenino

10:30 horas - Snowboard: Clasificación femenina de Halfpipe (Queralt Castellet)

11:00 horas - Esquí Freestyle: Clasificación Moguls femenina

11:30 horas - Esquí Alpino: Super Gigante masculino

12:30 horas - Skeleton: Entrenamiento oficial masculino

13:45 horas - Combinada nórdica: Esquí de fondo

14:15 horas - Biatlón: 15km individual femenino

14:15 horas - Esquí Freestyle: Final femenina Moguls

16:40 horas - Hockey hielo: Eslovaquia-Finlandia - Masculino

17:00 horas - Luge: Primera manga dobles femeninos

17:51 horas - Luge: Primera manga dobles masculinos

18:30 horas - Patinaje de velocidad: Final masculina 1000m (Daniel Milagros)

18:53 horas - Luge: Segunda manga dobles femeninos

19:05 horas - Curling: Suecia-Italia - Masculino, Fase de grupos

19:05 horas - Curling: Canadá-Alemania - Masculino, Fase de grupos

19:05 horas - Curling: República Checa-Estados Unidos - Masculino, Fase de grupos

19:05 horas - Curling: China-Reino Unido - Masculino, Fase de grupos

19:30 horas - Patinaje artístico: Programa libre - Danza sobre hielo (Smart/Dieck + Val/Kazimov)

19:30 horas - Snowboard: Clasificación masculina de Halfpipe

19:44 horas - Luge: Segunda manga dobles masculinos

21:10 horas - Hockey hielo: Suecia-Italia - Masculino

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.