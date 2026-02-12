La gran esperanza española, Lucas Eguibar, tirado por un rival y sin opciones de cumplir su sueño olímpico: "En esa posición es imposible librarte"

El español acaba noveno en la prueba de snowboard cross de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2024 después de que el norteamericano Nathan Pare lo derribara en la ronda de cuartos de final

Adiós a una de las esperanzas españolas de medalla o, al menos, de diploma olímpico de la forma más triste. Lucas Eguibar se quedó en cuartos de final de la prueba de Snowboard Cross de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 después de ver cómo el norteamericano Nathan Pare lo 'acorralaba' contra el exterior de la pista y acababa derribándolo.

El toque no le afectó a Pare, que se repuso, remontó y acabó ganando la ronda de cuartos de final por delante de los franceses Loan Bozzolo y Jonas Chollet, pero los jueces mostraron que la maniobra con el español no había sido reglamentaria y lo descalificaron. A Eguibar no le devolvieron el puesto en semifinales -pasaron los dos franceses-, pero al menos le quedó la satisfacción de saber que no era culpa suya la eliminación.

Se trata de un nuevo palo para el rider vasco, que lo ha ganado todo en este deporte, pero que se le sigue resistiendo una medalla olímpica. Y que en Milano Cortina esperaba, como poco, alcanzar el diploma. Lo peor de todo es que se queda fuera por un puesto, ya que la clasificación oficial ofrecida por la organización recalifica al español como noveno después de haber sido tercero en su serie de cuartos tras la descalificación de Pare.

"He cerrado la curva para no invadir su espacio y el ha hecho al revés, se ha venido hasta mí. En esa posición es imposible librarte", se lamentaba Eguibar ante las caámaras de Eurosport, aunque también reconocía errores propios: "Si hubiese hecho la salida perfecta, seguro que no me hubiera metido en ese meollo"

Álvaro Romero cumple con creces y acaba 23º

Para llegar hasta esta ronda, Lucas Eguibar había acabado duodécimo en la ronda preclasificatoria y eso le había llevado a un grupo de octavos en el que también estaba Loan Bozzolo, pero además, el líder de la Copa del Mundo de esta modalidad, el australiano Adam Lambert, y el otro español que participaba, su paisano Álvaro Romero (28º en la preclasificación).

La ronda fue más fácil de lo esperado, ya que Bozzolo se puso primero y Eguibar controló la segunda posición, que alcanzó con facilidad. Álvaro Romero acabó por delante de un Lambert que ha defraudado en estos Juegos de Invierno. El rider donostiarra, con este tercer puesto en octavos, acaba como 23º clasificado.

Alessandro Haemmerle, oro en snowboard cross

Los dos franceses que pasaron en el grupo de cuartos de Eguibar cayeron en semifinales y a la final llegaron los austriacos Alessandro Haemmerle -el gran favorito- y Jakob Dusek, el canadiense Eliot Grondin y el francés Aidan Cholet.

En ella, Haemmerle hizo valer su condición de máximo favorito y acabó imponiéndose por delante de Grondin y de su compatriota Dusek, que fueron plata y bronce en Livigno, respectivamente.