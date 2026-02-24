La broma de Fornals a Pellegrini con promesa incluida: "Y ahora el derbi"

Tras una extensa charla de Pellegrini, el castellonense alzó la voz en mitad del grupo para recordarle con guasa lo que el míster les 'debe' con mención directo al duelo cainita del domingo

El empate contra el Rayo Vallecano dejó un sabor amargo a las huestes verdiblancas, pero no ha menoscabado ni un ápice el estado de ánimo de la plantilla, la confianza en sus posibilidades ni el excelente ambiente que se respira en el vestuario, ansioso de seguir creciendo y conseguir algo grande en este curso.

Una realidad que se pudo percibir a la perfección en el primer entrenamiento de esta semana de cara a la preparación del derbi del próximo domingo 1 de marzo en La Cartuja.

De hecho, durante la sesión se produjeron varias anécdotas que demuestran el estado anímico de cara al duelo cainita y el buen rollo del grupo, incluido Manuel Pellegrini.

Cumpleaños de Antony y guasa de Fornals con Pellegrini

De esa forma, por un lado se celebró por todo lo alto el cumpleaños de Antony, que hoy cumple 26 años después de que el pasado sábado protagonizara una imagen que se hizo viral al derramar lágrimas al final del choque por no haber podido sumar la victoria. Los compañeros le realizaron el tradicional pasillito para festejar la efeméride de un jugador clave en el esquema heliopolitano y un ejemplo de compromiso.

Más llamativo y significativo resultó si cabe lo que ocurrió al principio de la sesión con Pablo Fornals y Manuel Pelegrini como protagonistas. Así el técnico verdiblanco dio una larga charla técnica para hablar de lo ocurrido contra el Rayo Vallecano y, también, lógicamente de lo que se viene esta semana con la disputa del derbi hispalense en La Cartuja dentro de cinco días.

Fornals 'le echa en cara' al míster lo que han conseguido para él

Al final de la charla, intervino Pablo Fornals para gastar una broma al míster que escondía una promesa con vistas al choque contra los nervionenses del próximo domingo.

"A Pellegrini también. Nos debe la renovación, le hemos hecho entrenador del mes y ahora el derbi", señaló en voz alta en mitad del grupo el futbolista castellonense, lo que causó las risas de sus compañeros.

En este sentido, hizo referencia a la prolongación de contrato por un año más del chileno y también al hecho de que ha sido elegido por a LaLiga como el mejor entrenador en febrero merced a los resultados firmados por el conjunto heliopolitano, lo que en tono de guasa aseguró que se lo debe a la plantilla. Y Fornals remató su aportación con la mención directa al derbi, siguiente objetivo del entrenador y que la plantilla también quiere brindarle más allá de la broma de un futbolista clave en los planes del 'Ingeniero'.