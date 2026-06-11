Oficial: Diego Galiano, encargado de comandar la 'operación retorno' del Sevilla Atlético a Primera RFEF

El de Guadalcacín, que ha dirigido a Antoniano y Xerez CD en el Grupo IV de Segunda RFEF, sucede a Marco García, el entrenador que abrochó la 25/26 y que, como sus antecesores Jesús Galván y Luci Martín, no pudo evitar el descenso

ESTADIO Deportivo desvelaba el pasado 25 de mayo que Diego Galiano era uno de los favoritos para ocupar el banquillo del Sevilla Atlético. Tan sólo dos días más tarde, desde este periódico se confirmaba que era el elegido, a falta sólo de una oficialidad que llegaba finalmente este jueves 11 de junio, apenas dos semanas más tarde. El preparador de Guadalcacín se compromete por una única temporada y será el encargado de comandar la 'operación retorno' del filial a Primera RFEF, sucediendo a un Marco García que, como sus antecesores Jesús Gálván (se marchó al CD Mirandés) y Luci Martín, no pudo evitar el descalabro, que no lo fue tal en la encomienda principal de promocionar jugadores.

Con experiencia sobrada en la nueva categoría que acoge a los franjirrojos, el Grupo IV de Segunda RFEF, tras su paso por el CA Antoniano y el Xerez CD, el otrora zaguero buscará el regreso a la otrora Segunda división B. Viene de disputar dos fases de ascenso consecutivas, una con los lebrijanos y otra con el equipo de su tierra. De esta forma, tras sendas cuartas plazas y clasificaciones para la Copa del Rey, los blanquillos caerían eliminados a la postre por el Real Avilés Industrial, mientras que en la 25/26 fue la UB Conquense la que apearía a los azulinos a las puertas de la final del 'play off'.

De vuelta a la que fue su casa como jugador

El nuevo entrenador del Sevilla Atlético, Diego Galiano, recuerda la web del Sevilla FC, "llegó a la cantera nervionense en su etapa juvenil, encadenando cesiones a la AD San José y UD Los Palacios hasta competir con el entonces Sevilla B en la temporada 04/05, en la que el equipo de Manolo Jiménez acabó como campeón del Grupo IV de Segunda B, aunque quedó apeado por el Zamora CF en la fase de ascenso. Posteriormente, se enroló en las filas del CD Logroñés, pasando luego por RB Linense, UE Lleida, Polideportivo Ejido, RC Portuense y CD Guadalcacín, club del que salió y en el que acabó colgando las botas en 2019".

De hecho, su inicio en los banquillos, bastante reciente, fue en la pedanía jerezana: Diego Galiano "compaginó su última etapa como jugador con el de entrenador del CD Guadalcacín juvenil, hasta que tomó las riendas del primer equipo en División de Honor Senior durante las dos siguientes campañas y media. Y es que en el ecuador de la 2021/2022, en enero, pasa a dirigir al CA Antoniano en Tercera RFEF. En su primera campaña completa en el conjunto lebrijano, ya consigue el ascenso a Segunda Federación como campeón del Grupo 10".