El Sevilla sale de pesca por Cataluña y cierra otros dos fichajes para su filial

A falta de oficialidad, el club de Nervión ha llegado a un acuerdo para incorporar al Sevilla Atlético al mediocentro ucraniano Victor Chumachenko y el extremo catalán Marc Scuri

Después de haber cerrado ya los fichajes a coste cero de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante para la primera plantilla, el Sevilla FC también trabaja en la confección de su primer filial, que con Diego Galiano como nuevo entrenador buscará volver a Primera RFEF la próxima temporada. Será el próximo 13 de julio cuando el Sevilla Atlético regrese al trabajo y en las oficinas del Sánchez-Pizjuán están manos a la obra para armar un conjunto competitivo que volverá a apostar por la juventud. Pero sin perder nunca de vista el objetivo de formar y promocionar jugadores que debe prevalecer en una cantera que ya fue pieza básica en la consecución de la permanencia del primerdfgdfgdfg equipo gracias a la irrupción de jugadores como Oso o Castrín, y que puede ser también tabla de salvación económica con otros como Kike Salas, Juanlu o Carmona.

Así, a falta de conformación oficial, el club de Nervión, según desvela Talento Base, ya ha atado los dos primeros refuerzos para el filial de cara a la 26/27. Se trata de Victor Chumachenko Korablov, mediocentro ucraniano de 21 años, y ​Marc Scuri, extremo diestro de 20 años, ambos formados en el fútbol catalán, donde los ojeadores sevillistas ya cazaron el pasado verano, sin ir más lejos, a Eric Alcaide, recientemente renovado hasta 2028.

Chumachenko ha debutado en Segunda con el Andorra

En el caso de Chumachenko, conocido futbolísticamente como 'Chuma', aterrizará tras haber debutado esta última campaña de forma testimonial en Segunda división con la camiseta del Andorra, con el que también jugó un encuentro en Primera RFEF en la 24/25. Al mismo tiempo, ha sido un fijo en los dos citados cursos en la Primera Catalana con el Gimnástic Manresa, que ejerce de filial del club propiedad de Gerard Piqué, tras haber pasado también previamente por los escalafones inferiores del Reus.

Marc Scuri ya pasó por las canteras del Espanyol y el Mallorca

Se trata de un centrocampista que sobresale por su físico y su buena salida de balón, estando atentos los técnicos nervionenses para reclutarlo tras quedar libre. Se espera, por tanto, que el próximo mes se ponga ya a las órdenes de Diego Galiano, al igual que Marc Scuri, que ya militó dos temporadas en la cantera del Espanyol, a la que llegó procedente del Cornellà, y otras dos en la del Mallorca, tras un paréntesis entre medias en el Badalona.

En la 25/25, por su parte, el joven futbolista catalán compitió en Tercera RFEF con el Mollerusa, con el que firmó cinco tantos en 27 partidos, destacando por ser un extremo habilidoso y veloz. Ahora, tras haber jugado ya en Segunda RFEF con el Mallorca B, tratará de aportar esa experiencia a un Sevilla Atlético que poco a poco va tomando forma.

Movimientos en el Sevilla Atlético

Así, además de los dos mencionados refuerzos, también se han formalizado ya las salidas de Isra Domínguez, que regresa al Antequera, y David López, traspasado al Hércules. Está por ver, además, qué sucede con los cuatro futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio, como son los mediocentros Pablo Rivera y Lulo Dasilva, el central Sergio Martínez y el lateral diestro Valentino Fattore, que debutó en su día con el primer equipo y regresó el pasado mes de enero por seis meses tras por el Aris de Salónica y el Marbella.

Más fichajes en los escalafones inferiores

De manera paralela, además, es Sevilla FC sigue captando otros jóvenes talentos para sus escalafones inferiores lejos de la capital hispalense. Así, también de tierras catalanas arribará Max Espanyol, delantero nacido en 2010 que viene de firmar 15 goles en 28 partidos con la camiseta del Espanyol, lo que le ha coronado como máximo goleador de la División de Honor Cadete en Cataluña. Junto a én, también se han dado por hechas incorporaciones como la de Demba Dansoko, un espigado central hispano-maliense de solo 15 años que sobresale por su imponente físico y ha destacado en el Huesca, o el prometedor delantero juvenil asturiano Daniel Arganza, del TSK Roces.

Una base blindada a base de renovaciones

Todo ello, sin olvidar renovaciones estratégicas como las del delantero juvenil Manuel Ángel Castillo, en dinámica del primer filial, como Ibra Sow, Edu Altozano, Robert Jalade, Nico Guillén, convocado en dos ocasiones ya por García Plaza, o el extremo Miguel Sierra, que ya debutó con Almeyda. Más abajo, además, también se han producido otros movimientos para atar a jóvenes promesas como el cadete Bruno Luque, internacional sub 16, o el extremo Álvaro del Nido, hijo de José María del Nido Benavente y hermano del aún presidente.