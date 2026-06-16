El peso de la cantera en el Sevilla hace historia: un dato desconocido desde hace 12 temporadas

La participación total de los jugadores formados en los escalafones inferiores alcanzó los 12.728 minutos en esta última campaña. Para encontrar una marca superior hay que remontarse a la 13/14, lo que da buena muestra de la importancia de que han adquirido jugadores como Kike Salas, Carmona, Castrín, Oso, Juanlu o Isaac Romero

Cuando la economía aprieta, la cantera emerge como tabla de salvación. Es algo que se repite a lo largo de la historia en el Sevilla FC y que ha vuelto a quedar patente, con más fuerza si cabe, en esta última temporada, en la que los futbolistas surgidos de los escalafones inferiores han jugado un papel clave para lograr la permanencia.

Más allá de la seguridad de Kike Salas y Castrín en el eje de la zaga, la espectacular irrupción de Oso en la elite o la aportación de otros jóvenes ya consolidados como Carmona, Isaac Romero y Juanlu, la frialdad de los números refleja un peso de la cantera desconocido en más de una década, como se demuestra en los datos recopilados por ESTADIO Deportivo.

En total, la aportación de los valores forjados en la carretera de Utrera se cuantifica en 12.728 minutos de juego. Unos guarismos que no se alcanzaban desde hace 12 temporadas, la 13/14, cuando el listón quedó fijado en 14.787’.

La lista de canteranos que jugaron en el Sevilla FC en la 25/26

En este último curso, han sido los seis canteranos mencionados los que han tirado del carro, liderando la participación Carmona, con 2.719 minutos, seguido de Kike Salas (2.383’) y Juanlu (2.201’). Un escalón por dejado se han situado Isaac Romero (1.670’), Oso (1648’) y Castrín (1.388’).

Junto a ellos, en menor medida, también han contado con oportunidades Manu Bueno (428’), miembro de la primera plantilla a todos los efectos, y Miguel Sierra (65’). Pero también hay que sumar los minutos de Ramón Martínez (181’), que enero se marchó al Valladolid, y el belga Stanis Idumbo, que antes de ser traspasado al Mónaco el pasado verano llegó a jugar 45 minutos en el estreno liguero.

Más canteranos pero menos minutos en la 24/25

Con respecto a la anterior campaña, el número de canteranos ha sido menor, pues en la 24/25 fueron hasta 17 los jugadores con participación en el primer equipo que, en mayor o menor medida, se formaron en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios. Pero su tiempo de juego global y con ello su impacto real fue menor, al sumar entre todos 11.649’.

Entre ellos hay que contar a Jesús Navas, que en media temporada, antes de colgar las botas, contribuyó con 483 minutos sobre el campo. Pero los referentes ya fueron entonces Carmona (2.965’), Kike Salas (2.361), Isaac Romero (2.261’) y Juanlu (1.937’).

Además, debutó Castrín en Copa del Rey (90’), ganándose también oportunidades desde el filial jugadores como García Pascual (431’), decisivo con su gol ante la UD Las Palmas para firmar la salvación, los citados Manu Bueno (135’), Idumbo (456’) y Ramón Martínez (348’), y de manera más puntual Pedro Ortiz (48’), Isra Domínguez (42’) Hormigo (38’), Antonetti (26’), Collado (14’), Mateo Mejía (10’) y Darío Benavides (4’).

Subidón canterano en cuanto la necesidad apareció

Los guarismos son similares a los de la 23/24, en el que la plantilla nervionense aún disputó la Champions tras conquistar su séptima Europa league ante la Roma, aunque en realidad el declive en LaLiga ya había comenzado y las inversiones también. Fue por ello que el peso de la cantera creció de forma importante con respecto a la 22/23, pasando de 6.454, con Jesús Navas acumulando casi la mitad (3.133’), a 11.086 minutos, sumando también los 3.301’ de Sergio Ramos. Un subidón que viene a confirmar de nuevo que cuando vienen mal dadas, siempre están los de la casa para arrimar el hombro.

Los años en los que apenas Jesús Navas tiraba del carro

No parecían hacer falta, en cambio, cuando el Sevilla FC se consolidó en Champions, con apenas 3.103 y 3.862 minutos en la 21/22 y la 20/21. Anteriormente, a caballo entre la máxima competición continental y la Europa League, los datos ofrecidos por la web Transfemarkt muestran que la contribución de la cantera también estuvo muy lejos del peso que tiene hoy día: 5.211 en la 19/20 y 5.485’ en la 18/19. Aunque en realidad Navas fue casi el único con una importancia real durante esas cuatro temporadas, siendo apenas reseñable la aportación de Juan Soriano en la 18/19 (945’).

Las aportaciones de Sergio Rico y David Soria

Sí aportaron de forma reseñable bajo palos tanto Sergio Rico (3.595’) como David Soria (1.715’) en la 17/18, para fijar el listón global en 8.549 minutos. De hecho, sin el palaciego, aún en el Manchester City, fue el meta de Montequinto el que prácticamente copó la representación de la cantera en la 16/17 (4.260 de 4.960 minutos).

Al actual cancerbero del Al-Gharafa qatarí, referente también entre los canteranos en las dos anteriores campañas, le ayudó la contribución de José Antonio Reyes, con 2.203 y 1.910 minutos respectivamente, para colocar la barrera colectiva en 5.670’ en la 14/15 y 9.179’ en la 15/16 (en esta última también tuvo peso David Soria con 1.200’).

Con Reyes y otros 11 canteranos, el listón marcado como referencia

Precisamente el malogrado futbolista utrerano fue uno de los 12 jugadores surgidos de los escalafones inferiores que implantaron la marca que se les ha resistido a los actuales canteranos del plantel sevillista, llegando a 14.787 minutos en la referida 13/14. Los líderes en aquella temporada fueron Alberto Moreno (3.589’) y el argentino Fede Fazio (3.598’), quien tuvo una primera toma de contacto en el Sevilla Atlético antes de dar el salto años antes.

Junto a ellos, fueron destacables los números de Juan Cala (1.672’) y Javi Varas (1.485’), e incluso otros dos foráneos como Diego Perotti (969’) y Bryan Rabello (785’). Amén del propio Reyes (1.995’), sumaron también en menor medida Cotán (258’), Carlos Fernández (243’), Moi Delgado (94’), Israel Puerto (84’) y Mode (15’). Unos números que suponen un reto a batir y que, casualmente o no, coinciden con la conquista de la primera de las tres Europa League consecutivas levantadas con Unai Emery en el banquillo. Al final puede que la cantera no solo tenga que ser aprovechada en momentos de necesidad.