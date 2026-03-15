Obed Vargas convence a Simeone en su estreno como titular en el Atlético de Madrid: "No venía teniendo continuidad y cumplió con un trabajo colectivo"

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid debutó como titular en el metropolitano cumpliendo con las expectativas de Simeone, que lo incluye en el modelo de rotación del cuadro madrileño

El Atlético de Madrid está de dulce y suma una nueva victoria para recuperar el tercer puesto y ganar confianza de cara al tramo final de temporada, donde la final de la Copa del Rey y la Champions League cobra un protagonismo especial para el conjunto de Simeone. Por ello, las rotaciones serán claves a la hora del esfuerzo extra que deberá hacer el conjunto madrileño para cerrar la temporada, al menos, con un título. En esa rotación entra la figura de Obed Vargas, que convenció a Simeone en su debut como titular en el Atlético de Madrid.

Simeone, convencido por Obed Vargas

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid no estaba contando con demasiado protagonismo en los planes de Simeone desde que llegó en enero, pero ante el Getafe tuvo su primera gran oportunidad y no la desaprovechó. El mexicano firmó una gran actuación que dejó muy satisfecho a Simeone. "El chico jugó muy bien, se adaptó muy bien por ser su primer partido de titular. No venía teniendo continuidad y cumplió con un trabajo colectivo en lo que necesitaba el equipo, defensivamente y ofensivamente, muy bien. Después se fue cansando con el correr de los minutos, normal, porque no tenía minutos en su cuerpo. Y evidentemente lo sacamos para refrescar con Marcos Llorente ese lugar", explicaba Simeone tras el encuentro en relación al partido de Obed Vargas, que poco a poco entra en la dinámica del Atlético de Madrid a la espera de otra gran oportunidad para demostrar su valía en el centro del campo colchonero.

Obed Vargas, arropado por el Atlético de Madrid

El propio Obed Vargas subrayó, tras la victoria ante el Getafe, que "todo el grupo" lo "arropó y ayudó" en ese encuentro, en el que dio "lo mejor" de sí para ir "generando confianza minuto a minuto". "Muy feliz por poder aportar, porque el equipo ganó. Fue un partido difícil, ganar trae ganar y feliz por los tres puntos. Todo el grupo me arropó, me ayudó, preparamos el partido de una buena manera, estábamos preparados para lo que iba a traer el Getafe. Dar lo mejor de mí para el partido e ir generando esa confianza minuto a minuto", explicó a los medios del club tras el choque en el Metropolitano. "El sueño hecho realidad; estar acá, aportar y ayudar al equipo no se puede describir con palabras", abundó Obed Vargas, que destacó el golazo de Nahuel Molina: "Increíble, la verdad. Cuando sale el zapatazo pensaba que iría a las gradas y terminó en el ángulo. Muy feliz por él, porque siempre trabaja muy bien y por el equipo, porque al final nos llevamos los tres puntos".