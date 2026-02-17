El Barcelona tranquiliza con el estado de Eric García

Además de por perder el liderato, el cuerpo técnico del conjunto catalán se marchó preocupado de Montilivi por el estado físico de un jugador que hasta ahora lo había jugado todo y que se retiró lesionado

El imperio del FC Barcelona se ha desmoronado por completo en cinco días. Ha sido dimitir Joan Laporta para presentarse de nuevo a las elecciones azulgranas, y el equipo de Flick ha perdido el norte. Cayó goleado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid (4-0) y, ahora, ha perdido el liderato tras ser remontado por el Girona en Montilivi (2-1). El técnico germano está más nervioso que nunca y apuntando más al colectivo arbitral que a su propio equipo y, para colmo, las lesiones no están respetando al conjunto catalán en este inicio de año

Y precisamente este último partido dejó una preocupación en el cuerpo técnico: Eric García. El jugador más polivalente y más usado de la plantilla barcelonista se tuvo que retirar antes de tiempo del terreno de juego por culpa de una acción que hizo saltar todas las alarmas del Camp Nou. Concretamente, fue en el minuto 73, cuando el partido todavía estaba igualado a uno.

El centrocampista catalán reconvertido en central abandonaba el césped de Montilivi después de notar unas inoportunas molestias musculares. El jugador se retiró por su propio pie, pero se fue cojeando de las instalaciones y muy asustado por dichos problemas físicos.

Flick le preguntó de inmediato, pero Eric ni le contestó del enfado que tenía de no poder continuar. Afortunadamente para todos, este martes ha sido sometido a las pertinentes pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y los servicios médicos del FC Barcelona han descartado que sufra lesión alguna. Además, el equipo descansará dos días seguidos, un tiempo que esperan que sea suficiente para que el jugador regrese sin dichas molestias.

Eric García, el jugador que más minutos acumula esta temporada

De esta forma y salvo contratiempo de última hora, podrá estar disponible para Hansi Flick este domingo (16:15 horas) contra el Levante en la 25ª jornada de LaLiga EA Sports.

Cabe recordar que Eric es el futbolista del Barça que acumula más minutos esta temporada: 2.938. Es, además, el único jugador de la plantilla que ha participado en los 38 encuentros que los blaugranas han disputado hasta el momento.

La decisión de Flick tras dos derrotas consecutivas

Flick reconoció tras el partido ante el Girona que vio a sus jugadores algo cansados o faltos de frescura, al tiempo que subrayó que les ha pedido "hambre para ganar todos los partidos".

Y tras ello, lo que quizás nadie se esperaba era que el técnico azulgrana concediese a su plantilla dos días de vacaciones para "hacer un reset". Sobre dicha decisión tan sorprendente a ojos del aficionado, el preparador germano aseguró que se trata de una medida para que los jugadores vuelvan con "otra mentalidad", después de reivindicar que cada temporada es "un camino largo" y que el Barça tiene "tiempo de recuperar su mejor nivel" y "luchará" por los títulos.