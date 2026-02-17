Hansi Flick sobre la polémica en el Girona - Barcelona: "No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación"

Hansi Flick ha reconocido, tras perder el liderato con la derrota en Girona, que su equipo no está "en un buen momento" y no ha querido poner la posible falta sobre Jules Koundé en la acción del 2-1 como excusa

El Barcelona vuelve a pinchar en LaLiga y pierde el liderato frente al Real Madrid. Un polémico gol de Fran Beltrán deja K.O. al conjunto de Hansi Flick que prefiere no decir nada acerca del árbitro, a pesar de que "todo el mundo lo ha visto".

Hansi Flick y Cubarsí acerca de la actuación arbitral

Hansi Flick ha reconocido tras perder el liderato con la derrota de este lunes en Girona que su equipo no está "en un buen momento" y no ha querido poner la posible falta sobre Jules Koundé en la acción del 2-1 como excusa. "No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte. Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos", ha detallado el entrenador alemán. También ha desvelado que las explicaciones del colegiado César Soto Grado al final del partido sobre la acción previa al 2-1 no le han convencido, y ha admitido que quizás hubiera hablado más de la polémica si el Barcelona hubiera "jugado bien, porque si no parece una excusa, un lamento".

Cubarsí comparte opinión con Flick y ha preferido no opinar sobre la actuación del árbitro, pese a que el Barcelona protestó una posible falta sobre Jules Kounde en el la jugada que acabó con el gol de la victoria de Fran Beltrán. "Todo el mundo lo ha visto, no vamos a opinar. La gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro no hemos podido hacer nada. No nos tenemos que meter con el árbitro", ha dicho sobre el colegiado.

Flick ha reconocido que ha visto a los jugadores del Barcelona algo cansados

Por otro lado, Flick ha reconocido que ha visto a sus jugadores algo cansados o faltos de frescura, pero ha pedido "hambre para ganar todos los partidos" y ha afirmado que después de la dolorosa derrota contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) era "más importante" ganar en Montilivi. El técnico azulgrana ha dado dos días de vacaciones al equipo para "hacer un reset" y ha asegurado que espera que los jugadores vuelvan con "otra mentalidad", después de reivindicar que cada temporada es "un camino largo" y que el Barça tiene "tiempo de recuperar su mejor nivel" y "luchará" por los títulos.