Luis García Plaza ya empieza el trabajo para la 'final' frente al Levante sin Joan Jordán

El centrocampista catalán ha sido la ausencia de la sesión debido a un proceso gastroinstentinal, sumándose a las bajas de Azpilicueta y Marcao

El Sevilla FC regresa al trabajo tras la victoria frente al Atlético de Madrid, unos tres puntos vitales que le sirvieron para dar un respiro importante en la lucha por la permanencia. Tras la victoria del Elche CF, el equipo estuvo en puestos de descenso, un hecho que no había llegado a ocurrir en toda la temporada con Matías Almeyda al mando. Tras un comienzo desilusionante en el Carlos Tartiere, Luis García Plaza confío en el espíritu del Ramón Sánchez-Pizjuán y el caballo salió ganador. Dos goles fueron los necesarios para vencer al equipo de Diego Pablo Simeone y lograr, de esta manera, salir de los puestos de descenso. Sin embargo, esta jornada ha sido poco prolífica para escapar de la quema, ya que todos los equipos de abajo han conseguido la victoria.

La victoria del Levante frente al Getafe provocó que más equipos se metiesen en la lucha por la salvación. Los datos lo indican, y es que es la permanencia más cara de las últimas temporadas, teniendo que remontarse al año 2009 cuando el Real Zaragoza bajó con 42 puntos a la Segunda. Los equipos que no hayan alcanzado los cuarenta puntos aún pueden estar metidos en la quema, por lo que muchos son los que aún siguen buscando esos puntos que brinden la tranquilidad definitiva.

El equipo hizo recuperación el domingo y descanso el lunes, por lo que hoy es la primera sesión de preparación para el encuentro frente al Levante UD. En la sesión, la principal noticia ha estado en Joan Jordan, que ha sido ausencia del entreno debido un proceso gastrointestinal. Este se suma a las bajas de Azpilicueta y Marcao, que ya vienen siendo las ausencias habituales de los entrenamientos. Una de las imágenes captadas por las cámaras de Estadio Deportivo ha sido la charla entre García Plaza y Vlachodimos, donde el entrenador ha parecido darle una serie de consejos al meta griego.

Por el resto, total normalidad. El equipo ha realizado los habituales rondos de la sesión, por lo que nada reseñable en una semana atípica en el Sevilla, ya que no tendrá competición hasta el próximo jueves, cuando tenga que viajar a tierras valencianas. Muchas son las ganas en la afición de cerrar esto cuanto antes y poder pensar en la próxima temporada, con la venta del club como principal aliciente. Esta semana apunta a ser una de las decisivas para ello, por lo que será el principal foco informativo.