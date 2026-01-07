El beticismo tiene claro el futuro de Pablo García

El canterano ha sido el protagonista de las reclamaciones de los aficionados que se han dado cita en la Ciudad Deportiva esta mañana, que no han dudado en pedir la permanencia del jugador esta temporada

El Real Betis es sabedor del gran futuro que tiene en Heliópolis. Eso no es una opinión, ya que los números de estos últimos años demuestran el crecimiento de una entidad que sigue ambicionando con conseguir cotas altas. A pesar de que el Betis Deportivo se encuentre en una mala dinámica esta temporada, varias son las piezas que están sirviendo para nutrir a la entidad, ya sea a nivel deportivo o a nivel económico. En el primer equipo, tanto Pablo García como Ángel Ortiz están siendo piezas muy utilizadas por el entrenador chileno, todo esto para un año de grandes ilusiones.

Aunque, si se habla de ilusiones, hay que hacer referencia a aquellas que todos los béticos tienen con el canterano del Parque Alcosa. Pablo García ha sido uno de los nombres más destacados durante todos estos años en los escalafones inferiores, algo que se ve cada vez que pisa el césped vestido con la camiseta del primer equipo. La afición sabe que, en él, encuentran un pequeño reducto de beticismo en un mundo cada vez más alejado del sentimentalismo.

Ante los rumores de una posible salida del club, ESTADIO Deportivo ha sido testigo de los deseos de todos los béticos con él. "No te vayas a ir, por Dios" fue lo que declaró uno de los aficionados que se hizo una foto con él a la salida de la Ciudad Deportiva, una muestra más del cariño que le tiene la gente. El canterano suele ser uno de los que se para con los béticos que esperan autógrafos de sus ídolos, algo que agradecen los propios aficionados con frases como esa.

Su intención sigue siendo la misma

El canterano ha sido uno de los nombres que han sonado en este comienzo de mercado, ya que son varias las voces que ven necesaria una cesión a otro equipo. Uno de los que, de manera pública, manifestó su interés fue el Real Oviedo. "Buscamos jugadores con hambre y no hay jugadores con más hambre que Pablo (García) en este momento. Tiene muchas condiciones. Si nosotros pudiéramos acceder a él, sería un jugador muy interesante para el equipo", declaró el director general del conjunto asturiano en los micrófonos de DAZN. A pesar de ello, todo hace indicar que el jugador permanecerá en la primera plantilla durante toda esta temporada.

Desde la entidad, son sabedores de la gran promesa que tienen entre manos, y quieren cuidarla al máximo. Fue el propio míster que, antes del parón navideño, confirmó las intenciones con el jugador. "Todavía es un jugador en formación que va a seguir con nosotros en esta temporada y va ir ganando en minutos a medida que vaya demostrando su rendimiento", respondió Pellegrini al ser preguntado en rueda de prensa.