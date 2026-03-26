Xabi Alonso, cada vez más cerca de Anfield: el Liverpool ya mueve ficha

El futuro de Xabi Alonso vuelve a escena mientras el Liverpool FC sopesa un cambio clave en su banquillo

Tras su etapa fallida en el Real Madrid, el técnico vasco Xabi Alonso podría estar cerca de iniciar un nuevo desafío profesional. En un contexto donde varios clubes buscan reinventarse, el nombre del entrenador español vuelve a sonar con fuerza, especialmente en la órbita del Liverpool, un equipo que atraviesa un momento de incertidumbre deportiva.

El Liverpool, en una dinámica preocupante

El conjunto dirigido por Arne Slot ha comenzado a generar dudas en la Premier League. En las últimas cuatro jornadas, apenas ha conseguido sumar cuatro puntos, lo que refleja una irregularidad preocupante. Esta racha ha comprimido la clasificación y ha intensificado la lucha por los puestos de Champions League, dejando al Liverpool con escaso margen de error.

Actualmente, los ‘reds’ ocupan la quinta posición con 49 puntos, situándose por detrás de equipos como el Arsenal, Manchester City, Manchester United y un sorprendente Aston Villa. Además, el Chelsea se mantiene al acecho, aumentando la presión sobre un equipo que parecía destinado a competir con mayor solidez.

El futuro de Arne Slot, en entredicho

La reciente derrota ante el Brighton ha puesto en evidencia la fragilidad del proyecto de Slot. Aunque evitó una destitución inmediata, su continuidad pende de un hilo. La décima derrota liguera ha sido un golpe duro, y solo el bajo rendimiento de sus rivales directos ha evitado consecuencias más drásticas.

En este escenario, la directiva del Liverpool ya estaría valorando alternativas, y el nombre de Xabi Alonso emerge como uno de los principales candidatos para liderar el banquillo a partir de la próxima temporada.

Xabi Alonso gana protagonismo

Sin equipo tras su salida del Real Madrid, Xabi Alonso trabaja en su regreso a los banquillos. Su perfil gusta en Anfield por su capacidad para gestionar vestuarios complejos, desarrollar talento y construir una identidad futbolística clara.

Sin embargo, el técnico español ha dejado claras sus condiciones: no asumirá el cargo de inmediato. Prefiere incorporarse en verano para comenzar un proyecto desde cero, sin la presión de resultados inmediatos y con tiempo para implantar su modelo.

Condiciones para aceptar el reto

Uno de los puntos clave en las negociaciones es el deseo de Alonso de tener control total sobre la planificación deportiva. A diferencia de experiencias anteriores, el entrenador quiere participar activamente en la confección de la plantilla.

Entre los nombres que suenan para reforzar el equipo figuran perfiles como Olise o Barcola en ataque, Adam Wharton en el centro del campo y Bastoni en defensa. La intención es construir un equipo equilibrado que se adapte a su estilo de juego.

Un club en plena reconstrucción

El Liverpool no solo enfrenta problemas en el banquillo, sino también una transformación estructural en su plantilla. La posible salida de figuras clave como Mohammed Salah marcaría el inicio de una nueva etapa.

Pese a una fuerte inversión reciente, el equipo no ha logrado cohesionar su talento. La falta de resultados ha evidenciado la necesidad de un cambio profundo, tanto en la dirección técnica como en la filosofía del club.

Contactos en marcha y decisión cercana

Las conversaciones entre ambas partes se han intensificado en las últimas semanas. Aunque no hay prisa por cerrar el acuerdo, la opción de que Xabi Alonso llegue a Anfield es cada vez más real.

El técnico cuenta con el respaldo de figuras importantes dentro del club, como Michael Edwards, quien ya intentó incorporarlo anteriormente. Ahora, con un contexto distinto, la operación parece más viable.

Un verano decisivo

Todo apunta a que el futuro del banquillo del Liverpool será uno de los temas centrales del próximo mercado estival. Con la temporada aún en curso, pero cargada de dudas, la posible llegada de Xabi Alonso representa una oportunidad de renovación para el club inglés.

El entrenador español podría encontrar en Anfield el escenario ideal para relanzar su carrera y demostrar su valía en la élite, liderando un proyecto ambicioso que busca recuperar el protagonismo perdido.