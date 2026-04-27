Zubimendi, bajo lupa tras su bajo rendimiento

Gary Neville cuestiona el rendimiento de Martín Zubimendi y si realmente puede liderar el centro del campo del Arsenal

El nombre de Martín Zubimendi ha quedado en el centro del debate en Inglaterra tras unas declaraciones contundentes de Gary Neville. El exjugador del Manchester United, ahora analista, ha cuestionado el rendimiento reciente del mediocampista del Arsenal, generando controversia en torno a su papel dentro del equipo.

Expectativas altas que no terminan de cumplirse

Al inicio de la temporada, la llegada de Zubimendi fue vista como uno de los fichajes del momento. Muchos lo consideraban un fichaje llamado a marcar diferencias en el centro del campo. Sin embargo, según Neville, el futbolista no ha conseguido consolidarse como ese líder que marca el ritmo del juego en los momentos decisivos.

El comentarista reconoce que el rendimiento del español ha sido correcto, pero insiste en que se esperaba mucho más de él, especialmente en partidos importantes donde se necesita personalidad y control absoluto del balón.

Comparaciones con grandes referentes

Uno de los puntos más llamativos de la crítica ha sido la comparación con figuras históricas del mediocampo. Neville mencionó nombres como Andrea Pirlo, Paul Scholes, Rodri Hernández y Bernardo Silva para ilustrar el tipo de jugador que esperaba ver.

Según su análisis, estos futbolistas destacan por su capacidad para organizar el juego, imponer el ritmo y dominar los encuentros con autoridad, cualidades que, a su juicio, Zubimendi no ha mostrado de forma consistente en las últimas semanas.

Dudas sobre su impacto en el Arsenal

Las palabras de Neville reflejan una inquietud creciente: si Zubimendi puede convertirse en el eje sobre el que gire el juego del Arsenal. El equipo dirigido por Mikel Arteta necesita un centrocampista capaz de asumir responsabilidades en los momentos clave, algo que, según el exdefensor inglés, aún no se ha visto con claridad.

Además, se ha señalado que el jugador atraviesa una fase irregular, con actuaciones que no terminan de convencer y que han generado dudas sobre su capacidad para liderar el centro del campo en la Premier League.

Un debate abierto sobre su nivel

A pesar de las críticas, muchos siguen considerando a Zubimendi como un futbolista de gran talento y con margen de crecimiento. En el fútbol, las opiniones son diversas, y mientras algunos cuestionan su rendimiento actual, otros confían en que pueda recuperar su mejor versión y convertirse en una pieza fundamental.

Por ahora, el debate está servido. Lo que parece claro es que el mediocampista español deberá demostrar en el terreno de juego que puede cumplir con las expectativas y consolidarse como ese jugador determinante que muchos esperaban cuando llegó al Arsenal.