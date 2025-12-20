El ex de Granada, Cartagena y Alcorcón que pretende fichar el Huesca

Yan Eteki, que actualmente está en Armenia y que ha pasado también por el filial del Sevilla además de por el Almería, estaría siendo seguido por el cuadro del Alcoraz según apuntó Ángel García de Cazurreando

El arranque del mercado de fichajes de invierno se va acercando y cuando nos demos cuenta estaremos metidos en la vorágine de nombres vinculados a diferentes equipos. A pesar de esto, los primeros nombres ya empiezan a salir y este es el caso de Yan Eteki. Un viejo conocido del fútbol en España que pasó por el filial del Sevilla y que ahora está viviendo una exótica aventura en Armenia.

Yan Eteki, de 28 años, milita actualmente en el Noah armenio, donde la pasada temporada jugó 23 encuentros en Liga y esca campaña, además de sumar siete participaciones en el torneo doméstico, también ha contado con minutos en Europa League y en la Conference League con el cuadro de Armenia.

Yan Eteki, el fichaje que pretende el Huesca

Yan Eteki ha sido ahora vinculado al Huesca. Los de Jon Pérez Bolo buscan dotar a su centro del campo de mayor calidad y de ese modo facilitar la creación de ocasiones para los del Alcoraz. La información de que el Huesca anda detrás de los pasos de Yan Eteki la ha ofrecido Ángel García de Cazurreando y que apuesta porque el jugador africano está entre los objetivos del cuadro aragonés de cara al mercado invernal.

El historia de Yan Eteki en Segunda división

Yan Eteki, además de pasar por las filas de filial del Sevilla, también ha jugado en Alcorcón, Almería, Granada (donde pasó tres temporadas), Cartagena y el Casa Pia de la Primera división de Portugal. Fue en el Granada donde pudo demostrar más su fútbol ya que en tres campañas jugó cerca de 90 encuentros entre Liga, Copa del Rey y Europa League en la 2020/21.

El Huesca busca en Eteki la creación de goles

El seguimiento del Huesca en Yan Eteki podría responder a la necesidad del Huesca de hacer goles. Los de Jon Pérez Bolo son uno de los dos equipos de LaLiga Hypermotion que no cumplen esa media de un gol por partido. Tanto el cuadro del Alcoraz como el Leganés suman 17 goles a favor y con esa pobre cantidad de dianas es complicado salir de los puestos de abajo de la tabla. De ahí la necesidad de reforzarse con jugadores ofensivos de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.

Jon Pérez Bolo fue preguntado este pasado viernes sobre el mercado de fichajes de invierno. El técnico del Huesca lanzó la pelota la tejado del club y además dejó claro que si hay llegadas, tendrá que haber salidas de jugadores de la actual plantilla: "La carta está echada. Tenemos claro lo que necesitamos y el club está trabajando en ello. Si viene gente, evidentemente tendrá que salir alguien. Una plantilla de 28 no es lo más adecuado".