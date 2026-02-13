El Valencia Basket aprovecha la oportunidad para dar un nuevo zarpazo a la Euroliga

La escuadra taronja no dio opción a un flojo ASVEL para afianzarse entre los primeros puestos y dar un nuevo paso al frente para llegar a ser equipo de playoffs.

Ejercicio de autoridad el de esta noche por parte de Valencia Basket. Sólido, constante y dispuesto a imponer su identidad, el equipo dirigido por Pedro Martínez no dio opción al ASVEL Villeurbanne, al que en la jornada previa al parón por las diferentes Copas derrotó con claridad para seguir en la parte alta de la clasificación de la Euroliga (82-67).

Lo cierto es que los argumentos de los franceses fueron escasos. Edwin Jackson no estuvo mal, pero se quedó muy lejos de contener al conjunto taronja, que con su triunfo refuerza su posición entre los seis primeros, la zona que supone la clasificación directa para los cuartos de final.

En cuanto al desarrollo del partido, arrancó el Valencia con ímpetu pero sin acierto y eso lastró su despegue cinco minutos. Pero la entrada de Brancou Badio, Matt Costello y Darius Thompson le abrió el aro francés y le dio una pequeña primera renta. El ASVEL paró el partido y la solidez del interior Armel Traore le permitió no descolgarse.

Tras ajustar en defensa, los otros anfitriones en La Fonteta fueron dando mordiscos al marcador mientras su rival comenzaba a pensar que el partido se le podía hacer muy largo si no encontraba cómo hacerle daño a los locales. Pese a la diferencia en el juego, el choque parecía abierto al descanso (44-33).

Cerrando la noche por la vía rápida

A la vuelta de vestuarios, y pese a no ser capaz de desplegar su mejor juego, el equipo 'taronja' corrió, tiró triples siempre que pudo y abrió más la brecha para dirigirse a los 10 últimos minutos con calma, tal y como reseñaba un 63-45 que no mentía sobre las diferencias entre ambos contendientes.

A base de triples de Edwin Jackson los franceses amagaron con complicarle la vida al Valencia, llegando a dejar la diferencia en 10 puntos, pero los de Pedro Martínez no perdieron la calma y dejaron caer sin agobios los minutos. También el ASVEL, colista de la clasificación, se conformó con no salir sonrojado del Roig Arena.

Ficha técnica:

82.- Valencia Basket (22+22+19+19): Moore (3), Montero (14), Taylor (10), Pradilla (2), Reuvers (7) -cinco titular- Badio (10), Puerto (4), De Larrea (1), Key (7), Sako (5), Thompson (14) y Costello (5).

67.- ASVEL Villeurbanne (17+16+12+22): Heurtel (1), Angola (8), Traore (7), Seljaas (8), Eboua (10) -cinco titular- Harrinson (4), Atamna (2), Ajinca (3), Jackson (20), Lighty (-), Ndiaye (4) y Vautier (-).

Árbitros: Javor (SLO), Koljensic (MNE) y Pitsilkas (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 13.210 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por la muerte de David Federman, copropietario del Maccabi Tel Aviv y uno de los impulsores de la Euroliga.