El nombre de Fer López reaparece en los planes de la Juventus

El futbolista del Celta de Vigo vuelve a interesar a la Juventus, que tantea la opción de ir a por Fer López en caso de que se caiga la opción de Bernardo Silva

La temporada está llegando a su fin y con ello la cesión de Fer López en el Celta de Vigo. El centrocampista celeste tendrá que abandonar la entidad viguesa para regresar al Wolverhampton, que ha descendido matemáticamente a la segunda división inglesa. El nivel que está mostrando el mediocentro a las órdenes de Giráldez es incompatible con jugar en la Championship, por lo que su nombre ya empieza a sonar en Europa, siendo la Juventus el primer equipo en apuntarlo en la lista de deseos.

La Juventus vuelve a mostrar interés en Fer López

Según ha informado desde Italia el periodista Mirko Di Natale, el futbolista del Celta de Vigo vuelve a interesar al cuadro italiano que ya estuvo tentando a Fer López antes de que el centrocampista debutase con el primer equipo del Celta de Vigo. Su nombre ha aparecido en los planes del cuadro italiano de cara al próximo curso ya que la situación del Wolverhampton facilitaría el fichaje del talento celeste.

El centrocampista del Celta no es una opción prioritaria para la Juventus, puesto que la idea primaria y que más gusta a la directiva es Bernardo Silva, que termina contrato con el Manchester City y saldría gratis del club inglés tras anunciar que no va a renovar. Aún así, desde Italia no descartan que Fer López acabe vistiendo los colores blanquinegros de la Juventus, aunque aún no hay contactos entres entidades. El Wolverhampton sigue en duelo por su descenso de categoría y aún no hay nada planeado de cara al siguiente curso. Los ingleses ficharon a Fer López al Celta por 23 millones de euros, por lo que, sin necesidad económica por vender, la Juventus deberá acercarse o superar dicha cifra para tener opciones de fichar al español.

Fer López se centra en el Celta

Fer López, mientras tanto, sigue ajeno a la información que llega desde Italia y se centra en terminar la temporada con el Celta en puestos europeos. "Estoy seguro que si seguimos así vamos a sacar esto adelante. No entró la pelota pero hay que estar contentos con el trabajo. No nos conformamos con esto, es una derrota", declaraba el centrocampista tras la cuarta derrota consecutiva del Celta. "No estamos contentos pero sí orgulloso por mis compañeros, por el trabajo que han hecho y estoy seguro que la mala racha se va a acabar. Nos gustaría regalarles mejores resultados a nuestros aficionados pero ahora mismo no están saliendo las cosas como queremos, pero estamos seguros de que va a cambiar todo", sentenciaba.