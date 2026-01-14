Los espectaculares datos de Rodri Sánchez: el canterano del Betis rompe techos en Qatar y sigue llamando la atención en Europa

El talentoso mediapunta extremeño ha recuperado su mejor versión con la llegada de Cosmin Contra y, con un tramo deslumbrante, ha liderado la remontada del Al-Arabi SC. Además de ser el mejor recurso ofensivo de su equipo y de brillar también en los guarismos sin balón, sus envidiables cifras le sitúan como la estrella más determinante de la Qatar Stars League en la actualidad

Rodri Sánchez llegó hace un año y medio a la liga de Qatar tras su fichaje por el Al-Arabi SC, club que pagó ocho millones de euros al Real Betis y que está viendo rentabilizada su inversión con creces cuando el mediapunta extremeño apenas ha alcanzado el ecuador de un contrato fechado hasta el 30 de junio de 2027. Muchas son ya las voces que trazan paralelismos con el caso de Gabri Veiga, quien ha vuelto esta temporada a Europa de la mano del Oporto tras dos años en Arabia Saudí, y lo cierto es que los datos demuestran que el de Talayuela es un valor gigantesco dentro de las incipientes ligas del golfo pérsico. Está que se sale. Y eso que, tras acabar la 24/25 con nueve goles y 16 asistencias en 31 partidos, había empezado de manera discreta una 25/26 en la que ha explotado con la llegada del otoño y ha recibido el invierno con un nivel superlativo que ha propiciado la escalada de su equipo en la clasificación de la Qatar Stars League.

Recientemente, en una entrevista concedida a After Post United, Rodri admitía que antes de firmar por el Al-Arabi manejó opciones para firmar por el Como 1907 italiano, por el Atlético de Madrid o incluso de marcharse cedido al RCD Mallorca. En ese sentido, reconoce que lo hizo "por dinero" y aseguró que no tiene pensado moverse de Qatar a corto plazo a pesar de que su nombre está en la agenda de numerosos clubes europeos: "No somos tontos, eh. Vamos a ser claros: vine por dinero. Tienes que jugar en Real Madrid o Barça para ganar lo que se gana aquí. ¿Si algún día puedo volver? Sí, pero ahora mismo no es la idea".

Rodri Sánchez agradece la libertad que le da Cosmin Contra y protagoniza la remontada del Al-Arabi en la Qatar Stars League

Desde el pasado mes de octubre, Rodri acumula tres goles y 11 asistencias entre todas las competiciones. El ex del Betis ha recuperado su mejor versión con la llegada del rumano Cosmin Contra al banquillo del Al-Arabi. El exfutbolista del Getafe le ha dado más libertad sobre el campo y el cacereño ha abierto el tarro de las esencias con un rendimiento cegador que le sitúa entre las máximas estrellas de la liga de Qatar. Esta buena racha ha permitido a su equipo escalar hasta la quinta plaza de la clasificación (20 puntos) y ahora encara dos partidos seguidos para seguir mirando aún más arriba.

Empezando por el duelo liguero de este próximo jueves contra el Al-Gharafa, líder del campeonato (28 puntos), y siguiendo con el posterior choque en la Copa de las Estrellas ante el Al-Saad (segundo en la liga con 23). De los 12 equipos que componen la máxima categoría del fútbol qatarí, sólo el pleno de 15 puntos del Al-Saad mejora la racha del Al-Arabi (13 de 15), que mejora la dinámica del Al-Gharafa de Joselu Matos y Yacine Brahimi (12 de 15).

El canterano del Betis brilla con luz propia: el mejor del Al-Arabi y el futbolista más determinante de la liga qatarí

En esta dinámica ha sido esencial la reacción de los españoles Pablo Sarabia y, especialmente, del propio Rodri Sánchez. Según los datos a los que ha tenido acceso ESTADIO Deportivo, el ex del Betis se consolida como el futbolista más determinante de su equipo, con ocho participaciones de gol (2+6), por delante de las siete de Pablo Sarabia o Michael Olunga, y como uno de los más decisivos del torneo, pues ha sido elegido MVP en tres de los cinco últimos encuentros.

Comparado con los mejores futbolistas de la adinerada Qatar Stars League, estas mencionadas ocho participaciones de gol de Rodri Sánchez le sitúan por delante de otras estrellas como son el propio Pablo Sarabia (7), Rafa Mújica (6), Julian Draxler (6), el también exbético Álex Collado (5), Luis Alberto Romero (5), Rodrigo Moreno (4), Joselu Matos (4), Marco Verratti (3) o Aleksandar Mitrovic (3). Palabras mayores que hablan a las claras el sobresaliente momento de lucidez que atraviesa el talentoso futbolista extremeño de sólo 25 años.

Las impresionantes estadísticas de Rodri Sánchez, referencial con el balón y sin él

No obstante, no sólo destaca en la definición o en el último pase, sino que lidera numerosos apartados del juego: Rodri es actualmente el tercer máximo asistente de la competición (6), el segundo con más regates completados (29, un 69% de éxito), el séptimo que más oportunidades de gol fabrica (23), el noveno que más centros precisos acumula (15), el sexto con mayor número de pases hacia delante (377), el cuarto con más pases largos efectivos (65) o el quinto que más faltas recibe (31).

Además, el internacional español hasta categoría sub 21 también brilla sin el balón: es el quinto futbolista de la liga de Qatar con más duelos ganados, con un total de 73 y con un 57 por ciento de efectividad; siendo 41 de ellos, más de la mitad, duelos en defensa. Asimismo, el '10' lidera la línea de presión alta que quiere imponer Cosmin Contra con ocho recuperaciones en el último tercio del campo y con una media de 4,8 balones recuperados por partido. A este nivel, su teléfono echará humo en los próximos mercados de fichajes.