El final de Carlos Sainz en Williams: "Ya está buscando una nueva oportunidad"

El madrileño ya ha manifestado que están lejos de lo que prometieron en su día. Y ahora un expiloto de Williams, David Coulthard, ha anunciado que anda buscando equipo para la próxima temporada

Desde Williams han negado ya cualquier tipo de rumor sobre la inminente salida de Carlos Sainz al final de la presente temporada. En el equipo británico siguen confiando en el español como proyecto a medio plazo, pese a que su contrato expira a finales de 2026.

El jefe del equipo de Grove, James Vowles, así lo dejó claro la última vez que le cuestionaron por dicho asunto: "Tanto Albon como Sainz quieren formar parte de este viaje".

Sin embargo, el piloto madrileño fue claro en Montmeló tras la celebración del Gran Premio de Catalunya: "Estamos lejos de lo que prometimos".

Unas palabras que, sin duda, han vuelto a alimentar las posibilidades de que cambie de aires en 2027. Y el último en apuntarse a dicha corriente ha sido un expiloto de Williams y ahora comentarista de TV, David Coulthard.

Lo ha hecho en el podcast Up To Speed: "Se nota claramente la frustración de los pilotos". Y en este mismo medio ha analizado las expectativas que pueden tener ambos.

Por un lado, sobre Alex Albon, ha subrayado lo siguiente: "Está firmemente arraigado en este equipo. Forma parte de su ADN y siempre ha ofrecido un buen rendimiento. Por eso, supongo que su frustración será mayor que la de Carlos".

Y precisamente por la falta de arraigo es por lo que considera que a Sainz no le temblará el pulso a la hora de tomar una decisión sobre su final en Williams: "Sin duda ya está buscando su próxima oportunidad. Ha pasado de Ferrari, donde ha ganado carreras, a Williams, donde ya se conforma con sumar puntos. Quiere volver a eso, a ganar carreras. Y a Williams aún le llevará varios años recorrer ese camino".

¿Cuáles son los planes de Williams?

En Williams siguen contando con sus dos pilotos para el próximo curso. El director del equipo, James Vowles, no pretende mover fichas este verano, sobre todo, porque confía en un camino que les llevará a pelear por el título "más o menos" en 2030.

Sin embargo, se antoja demasiado tiempo para que Sainz espere a dicha fecha. Es cierto que el madrileño lo calificó en su día como el "proyecto de su vida", pero también lo es que no esperaba estar a estas alturas de su segunda temporada con sólo seis puntos en su casillero.

La temporada 2026 ya comenzó mal en Williams

Cabe recordar que la temporada de Williams comenzó mal desde el inicio, donde no llegaron a tiempo para la primera semana de pruebas en Barcelona. Los británicos se presentaron al inicio del campeonato con un coche con un exceso de peso considerable.

Ahora han realizado ciertas mejoras que se han visto reflejadas en tres carreras consecutivas: Miami, Canadá y Mónaco. Sin embargo, para Coulthard no son suficientes: "Debemos reconocer los avances, pero se trata de Williams, y solo por el nombre ya esperamos más".

El expiloto escocés corrió con el equipo de Grove en 1994 y 1995, donde Williams luchaba por los podios y las victorias. Lo mismo con lo que soñaba Sainz cuando se comprometió con ellos. Un sueño que cada vez parece más lejos.