De la Fuente reivindica el talento del centro del campo de España: "Está casi al nivel del de 2010"

A solo un día del duelo de octavos de final ante Portugal, Luis de la Fuente lanzó un mensaje de confianza sobre la selección española. El técnico aseguró que el actual centro del campo de la Roja está "casi al mismo nivel" que el de la campeona del mundo en 2010 y elogió el talento de una generación que aspira a hacer historia en una entrevista con The Guardian

A un día solo para que España se enfrente en octavos contra Portugal y Luis de la Fuente sigue construyendo un proyecto que ilusiona con los resultados y con la calidad de sus futbolistas.

Estas selecciones se han enfrentado cinco veces en grandes torneos (Mundial/Eurocopa), con tres empates. El enfrentamiento mas cercano termino a empate de 3 y fue en el Mundial 2018, así como el último en fase eliminatoria: el 0-0 de la semifinal de la Eurocopa 2012 que acabó con España imponiéndose en los penaltis.

El seleccionador de la 'Roja' no ha dudado en poner en valor una de las grandes fortalezas del equipo nacional: el centro del campo. El seleccionador considera que la generación actual posee un nivel que puede compararse con la de la España, la campeona del Mundial de Sudáfrica, aunque insiste en que será el tiempo el que determine el lugar que ocupa en la historia.

Una comparación inevitable

Cuando España pierde todo el mundo lo critica, pero cuando España gana las comparaciones con la generación de Iniesta y Puyol vuelven a aparecer. De la Fuente no evitó ese debate y aseguró que el nivel del mediocampo actual está 'casi al mismo nivel' que el de aquel equipo que dominó el fútbol internacional durante cuatro años. "En mi opinión, y lo digo con el mayor de los respetos hacia todos, tenemos el mejor mediocampo del mundo".

Eso sí, el técnico dejó claro que no pretende establecer una clasificación entre generaciones, sino destacar la enorme calidad de los futbolistas de los que dispone actualmente. Para De La Fuente, España sigue siendo una referencia mundial en la formación de centrocampistas capaces de controlar el ritmo de los partidos y marcar diferencias tanto con balón como sin él.

Una mezcla de juventud y experiencia

Rodri se ha convertido en el gran referente de la medular española y está considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. A su alrededor han crecido jugadores como Pedri, que ha completado 122 pases y que Luis considera como un mago en el terreno, "Es un mago. Es cuestión de calidad, talento, técnica . "Tenía un profesor en el colegio que nos decía que la definición de talento es realizar tareas de máxima dificultad sin aparente esfuerzo. Eso es técnica. Pedri es un maestro en eso. Hace cosas muy difíciles y parece fácil. Muy poca gente puede hacerlo. Juega con una facilidad asombrosa. Ve pases que el resto no vemos. Eso lo tienen los genios". Fabián Ruiz, Gavi o Martín Zubimendi, una nueva generación que mantiene viva la tradición de España de producir centrocampistas con talento, personalidad y capacidad para marcar el ritmo de los partidos.

El técnico considera que los centrocampistas es una riqueza para el equipo y que gracias a eso se pueden adaptar a cualquier situación sin perder la identidad de su juego. La capacidad para dominar la posesión, presionar tras pérdida y acelerar el juego cuando el encuentro lo exige convierten al centro del campo en el principal argumento competitivo.

Los títulos marcarán la diferencia

La generación liderada por Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso y Sergio Busquets quedó para la historia gracias a los títulos conquistados, un listón que el actual grupo todavía puede igualarlo.

Por ese motivo, De la Fuente pidió paciencia y defendió que sus futbolistas deben escribir su propia historia sin cargar con el peso de las comparaciones constantes. "Aquel también fue un mediocampo extraordinario,en 2010, es verdad. El fútbol cambia, pero yo nos pondría casi al mismo nivel".

Aunque España tenga un gran potencial Luis deja claro que España no puede confiarse. "Son un gran equipo, con jugadores de muchísimo nivel. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, seguir el plan del míster y competir todos juntos para sacar adelante la eliminatoria".