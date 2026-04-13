Gerard Moreno, opción real para volver con la Selección: "Será mundialista"

Su entrenador, Marcelino García Toral, asegura que no sería ninguna sorpresa verle de nuevo en el combinado nacional

El Villarreal CF una victoria de mucho mérito en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido que dejó muy buenas sensaciones tanto a nivel colectivo como individual. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral mostró una vez más en Liga su versión más sólida, compitiendo con mucha personalidad en uno de los campos más exigentes del campeonato.

Más allá del resultado, una de las grandes noticias del encuentro fue el rendimiento de Gerard Moreno. El delantero catalán, que en las últimas temporadas ha estado marcado por constantes problemas físicos, parece haber dejado atrás esa mala racha y vuelve a ofrecer un nivel muy alto. Se le vio activo, participativo y, sobre todo, con esa calidad técnica que siempre le ha caracterizado. Su influencia en el juego del equipo fue evidente, aportando tanto en la generación de ocasiones como en la finalización.

"Jugando a este nivel será mundialista"

En este contexto, su entrenador no dudó en poner en valor la vital importancia del delantero, señalando abiertamente que Luis de la Fuente tendría que tenerlo en cuenta y abrirle la puerta a una posible vuelta a la Selección Española de cara al próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico asturiano dejó caer que, si Gerard mantiene este nivel en lo que resta de temporada, no sería ninguna sorpresa verle de nuevo en la órbita del combinado nacional.

"Todos sabemos qué futbolista es Gerard. Lo que es que yo no sé si, jugando a este nivel, las jornadas que quedan, será un futbolista mundialista", declaró el preparador de Villaviciosa.

Marcelino respondió con cierto tono distendido a la pregunta sobre dónde podría haber llegado el Villarreal si hubiera contado con Gerard Moreno en plenitud durante toda la campaña. Pese a bromear con la posibilidad de pelear por cotas más altas en Liga, no descartó luchar por el subcampeonato y quiso dejar muy claro que Gerard Moreno es uno de los mejores delanteros españoles si está en condiciones óptimas, como ahora.

"Me parece que está a un nivel extraordinario. Extraordinario. Y, bueno, tiene una doble virtud. O varias, muchas virtudes. Pero una, que hace jugar al equipo cuando el balón sobrepasa los centrocampistas contrarios, lo que da continuidad al juego. Y luego tiene gol. Y tiene último pase. Juntar todo eso, jugar bien en las diferentes zonas del campo y luego, además, sumar goles, es complicado", aseveró.

El técnico asturiano profundizó en su inteligencia para asociarse, su visión en el último pase y su capacidad para moverse entre líneas le convierten en un perfil muy completo, algo que encajaría perfectamente en el estilo de juego actual de la Selección. Sin embargo, Marcelino también quiso poner el foco en el lado más humano y lamentó las dificultades que ha atravesado Gerard en los últimos años por culpa de las lesiones, subrayando que ha sido una situación injusta tanto para el jugador como para el equipo. Aun así, destacó que en este tramo final de temporada se le ve disfrutando de nuevo sobre el terreno de juego, algo que considera fundamental.

"Por eso es una pena que este futbolista y esta persona haya sufrido tanto estas dos últimas temporadas. Bueno, yo creo que ahora, este tramo final de competición, está disfrutando, sin ninguna duda, muchísimo menos de lo que le tocó sufrir estas temporadas anteriores y el transcurso de la mitad de esta", finalizó.

Su última internacionalidad, en marzo de 2023

Gerard Moreno ha sido internacional absoluto con España en 18 ocasiones, anotando varios goles y participando en torneos importantes como la Eurocopa 2020. Su última aparición con la Selección se produjo en marzo de 2023, antes de que las lesiones le privaran de ser nuevamente convocado. Ahora, recuperado y en un gran momento de forma a sus 34 años, vuelve a llamar a la puerta del combinado nacional.

Si el catalán logra mantener esta continuidad, su impacto será decisivo en el tramo final de temporada y, quién sabe, si también se llenará de argumentos para ponerle la decisión difícil a De la Fuente. ¿Se le podrán abrir de nuevo las puertas de la Selección para una gran cita internacional? Todavía tiene siete partidos por delante para intentar derribar esa puerta.