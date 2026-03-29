Araujo se pronuncia tras la dura entrada a Foden: "Todo el mundo me conoce y sabe que no tengo mala leche"

El jugador del Barcelona, que jugó 90 minutos en el empate de Uruguay frente a Inglaterra, habló sobre la acción con el futbolista del Manchester City, destacando que se puso en contacto para conocer cómo se encontraba

Ronald Araujo fue noticia el pasado viernes por una acción con Foden, durante el encuentro que enfrentó a Uruguay con Inglaterrra y que acabó en empate. En este sentido, el jugador del Barcelona impactó con fuerza en el tobillo del futbolista del Manchester City, lo que provocó el cabreo de Tuchel desde el área técnica. Tras ello, el defensa central se ha querido pronunciar tras la dura entrada, apuntando que contactó con el centrocampista para conocer sus sensaciones y dejar claro que "voy con la intención de ir a por la pelota".

Ronald Araujo se defiende tras las críticas por su acción con Foden

Tuchel fue muy claro, en la rueda de prensa posterior al empate frente a Uruguay, hablando de la entrada de Ronald Araujo sobre Phil Foden: "Me sorprendió que el VAR estuviera en funcionamiento. Pensé que no funcionaba. No revisaron la entrada a Phil Foden, tampoco la de Noni Madueke, y de repente sí revisan esta jugada". Pese a ello, el jugador del Barcelona no llegó a ver la tarjeta amarilla en un partido que acabó con el tanto de penalti de Fede Valverde en los últimos compases. Tras el 1-1 en el amistoso del pasado viernes, los de Marcelo Bielsa preparan el choque de este martes frente a Argelia, el último antes del Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, programado para las 21:30 horas.

De esta manera, Ronald Araujo se ha pronunciado por la acción con el futbolista del Manchester City, defendiéndose ante las críticas: "Fue una jugada fuerte, pero obviamente voy a por la pelota sin ninguna intención. Después del partido le mandé un mensaje, me dijo que estaba bien y que eran cosas del fútbol. Muchas veces se sobredimensionan las cosas, porque está claro que iba a por la pelota. Todo el mundo me conoce y sabe que no tengo mala leche. Vi la jugada después. Es cierto que si detienes la toma es muy fuerte, pero voy con la intención de ir a por la pelota y en el campo estaba el árbitro y también el VAR. Lo importante es que hablé con él, me dijo que no pasaba nada y que son cosas del fútbol. Yo me quedo con eso".

Ronald Araujo, pilar indiscutible con Marcelo Bielsa

El partido de Uruguay contra Inglaterra demostró la importancia de Ronald Araujo en el combinado de Marcelo Bielsa, que apostó además por Olivera, Varela y Piquerez en el resto de la parcela defensiva. El jugador del Barcelona fue titular y disputó los 90 minutos, en un momento de la temporada dónde está pudiendo tener más protagonismo con Hansi Flick, fruto también de las lesiones de Koundé y Balde. Además, el central puede tener un rol determinante en los próximos encuentros del conjunto azulgrana, como la eliminatoria de cuartos de final de UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, a la que podrían llegar el francés y el español.

Además, Ronald Araujo viene de lograr el gol de la victoria ante el Rayo Vallecano, confirmando las buenas sensaciones del uruguayo en las últimas semanas. Por ello, el jugador del Barcelona podría repetir titularidad para recibir al Atlético de Madrid en el encuentro de LaLiga EA Sports, fijado para el sábado cuatro de abril a las 21:00 horas.