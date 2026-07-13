Giro de guion con Robson Fernandes y el Betis

En principio, el central, de 19 años, se iba a quedar una temporada más, en calidad de cedido, en el club verdiblanco para jugar en el filial, en la Segunda RFEF, pero el brasileño ha pedido romper el acuerdo para volver al Palmeiras, entidad con la que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028

Todo apunta a que Robson Fernandes, quien estaba llamado a formar parte del Betis Deportivo durante esta temporada que se va a iniciar en breve, no formará parte del equipo que entrena Dani Fragoso que va a competir en Segunda RFEF. El club verdiblanco había ampliado la cesión del brasileño por una campaña más, pero el central no se ha presentado en la inicio de pretemporada del filial bético y ha comunicado al club de Heliópolis que prefiere quedarse en su país natal, Brasil, rompiendo así el compromiso que tenía con el Real Betis.

Robson Fernandes, central en el que el Real Betis había confiado, apunta a no jugar en el Real Betis después de que el futbolista haya pedido quedarse en el Palmeiras y no jugar en el club verdiblanco que había extendido por una temporada más la cesión que comenzó durante la campaña pasada. El central, de 19 años, ha pedido no continuar en el Real Betis por motivos personales y es por ello que no se ha presentado en el inicio de la pretemporada del filial verdiblanco.

Real Betis y Palmeiras negocian el regreso de Robson Fernandes a Brasil

Real Betis y Palmeiras, en donde Robson Fernandes tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, están en contacto y no debe haber problemas para romper el acuerdo de cesión. Más si se tiene en cuenta que el central brasileño, que llegó durante el final de la temporada pasada al club verdiblanco, no pudo disputar ningún minuto en Primera RFEF debido a unos problemas burocráticos que retrasaron la posibilidad de defender la camiseta bética.

El Real Betis había optado por extender la cesión de Robson Fernandes para no tomar una decisión precipitada sobre su futuro. El club verdiblanco tenía la opción de comprar el 50 por ciento del pase del futbolista por unos 3-4 millones de euros, siendo su rendimiento en la temporada que se avecina clave para evaluar si el fichaje del brasileño merecía la pena.

Con todo, no es seguro que Robson Fernandes se quede en el Palmeiras y es que el central cuenta con el interés de algún que otro equipo que está dispuesto a ficharlo. Es por ello que al Palmeiras también le compensa el regreso de su jugador ya que en vez de retrasar la posibilidad de conseguir dinero hasta que el Real Betis decida en el verano de 2027, lo puede hacer ya si le llega una buena oferta por Robson Fernandes.