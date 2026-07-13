Nuevo entrenamiento del Betis con conversación entre Pellegrini y Antony

El extremo ya es uno más en la pretemporada del Real Betis después de haber gozado de unos cuantos días más de vacaciones que el resto de sus compañeros. El brasileño, al contrario que la pasada campaña, podrá hacer la preparación de cara a una campaña muy ilusionante

Antony se ha unido al resto de los futbolistas del Real Betis en el entrenamiento que ha realizado el equipo verdiblanco en Alemania, en donde está realizando la pretemporada. Después de haber gozado de unos cuantos días más de vacaciones por razones personales, el extremo llegó este pasado domingo, pero ha sido este lunes cuando ha hecho su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros con los que, al contrario de lo que sucedió la campaña pasada, sí podrá hacer la pretemporada.

La sesión ha estado marcada por la ausencia de lesionados y por la disponibilidad de todos y cada uno de los futbolistas que han sido llamados por el entrenador Manuel Pellegrini a quien se le ha visto hablar o conversar animosamente con el propio Antony. El brasileño es clave para la temporada que se le avecina al Real Betis y eso lo sabe el técnico chileno quien desea que Antony sea diferencial en LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey. Tal y como lo fue la campaña pasada en la que el extremo marcó 14 goles y dio 10 asistencias en 3.498 minutos repartidos en 46 partidos oficiales que disputó.

Antony ya ha dejado atrás los problemas de pubalgia que le lastraron la temporada pasada y se espera que, a sus 26 años, siga creciendo como futbolista y siga con el buen rendimiento que ha dado desde que llegó al Real Betis hace ya año y medio. Es por ello que Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, lo está mimando en este comienzo de pretemporada ya que sabe que es un futbolista que le puede ganar partidos en una campaña que puede ser de las más importantes de la historia del club verdiblanco ya que el objetivo es compaginar UEFA Champions League y LaLiga sin que se resienta el rendimiento en el torneo doméstico.

Sin lesionados y a la espera de los internacionales, incluidos Morante y Manu González

Por ahora, toda la plantilla del Real Betis está disponible ya que no se ha reportado problemas físicos de importancia. Más allá de Aitor Ruibal que se quedó en Sevilla recuperándose de la lesión de la que se operó.

En el club verdiblanco están a la espera de que se incorporen a la pretemporada los jugadores internacionales que han jugado o iban a disputar el Mundial 2026: Cucho Hernández, Álvaro Fidalgo, Ez Abde y Gio Lo Celso.

El argentino es el jugador que volverá más tarde al Real Betis, siempre y cuando no sea traspasado, porque está ya en semifinales con Argentina lo que hará que no regrese hasta días antes que comience el primer partido de LaLiga. Esto va a provocar que el Real Betis pida el aplazamiento de la primera jornada de Primera división que tenía que disputar contra el Valencia CF entre los días 14, 15 y 16 de agosto ya que en caso de jugarse en esas fechas el club verdiblanco no podría contar con el argentino.

Por otro lado, en el Real Betis esperan también que los canteranos Manu González y Morante se incorporen a la pretemporada en Alemania después de ganar la Eurocopa sub 19 con la Selección Española hace unos días.