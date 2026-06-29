El Betis apuesta por la continuidad de Robson, 'fichaje' para conseguir el ascenso

El club verdiblanco ha decidido activar la opción de prorrogar una temporada más la cesión del joven central de 19 años y conserva una atractiva opción de compra por si cumple las expectativas

El Betis alcanzó un acuerdo con el Palmeiras sobre la bocina en el mercado invernal para la incorporación del joven central Robson Fernandes para reforzar, por el momento, la zaga del filial. Sin embargo, hasta el mes de abril no pudo viajar por problemas con el visado y finalmente no pudo debutar con Dani Fragoso.

El pacto consistía en una cesión hasta final de curso con la opción de renovarla por una temporada más, por lo que en Heliópolis había que tomar una decisión ya al respecto después del descenso a Segunda RFEF.

El Betis apuesta por Robson y tiene una opción de compra

Tras un tiempo de incertidumbre, la dirección deportiva ha decidido apostar por el paulista, de solo 19 años, y prorrogar el préstamo para que forme parte del proyecto para recuperar la categoría, por lo que, como apunta El Desmarque, y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, seguirá como verdiblanco, al menos, una campaña más.

Una vez determinada su continuidad, cabe destacar que el Betis dispone de una opción de compra de tres millones de euros por el 50% del pase por si convence en el ejercicio venidero o con la intención de hacer caja teniendo en cuenta que Robson estaría en el punto de mira de otros clubes, como el Zenit de San Petersburgo.

Es decir, que si el Betis detecta que hay movimientos por Robson o llaman directamente a su puerta para interesarse, podría ejecutar en cualquier momento dicha posibilidad para negociar su posterior traspaso y obtener plusvalía inmediata.

El plan bético con Robson

De momento, el objetivo es que tenga protagonismo en el Betis Deportivo para que retome la proyección que en su momento llamó la atención de los técnicos verdiblancos, hasta el punto de que, cuando se oficializó su llegada, Manu Fajardo no dudó en asegurar que se trata de un proyecto de futbolista que les ilusiona.

Lo cierto es que, aunque llegó en la recta final del curso, Robson se integró perfectamente en el vestuario del filial y entró en diversas convocatorias, si bien la situación crítica del equipo no invitaba en ese momento a estrenos y experimentos, por lo que Fragoso mantuvo a Emmanuel y Oreiro en el eje de la zaga, con la participación también en el ocaso de Elyaz Zidane.

No obstante, el hecho de que no debutara no ha cambiado la buena consideración por parte del club heliopolitano, que confían en su potencial, por lo que ya con la luz verde de Fragoso, no han dudado demasiado en prorrogar su cesión, pues, al fin y al cabo, no conlleva ningún riesgo económico para el club.