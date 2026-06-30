Edin Terzic pone a prueba el modelo de Ernesto Valverde en el Athletic Club

El técnico alemán apostó en el Dortmund por pretemporadas similares al txinguirri en lo que a número de partidos se refiere, pero con un nivel superior de exigencia desde el principio

El 'nuevo' Athletic Club de Edin Terzic arrancará esta era de la mano del técnico alemán a partir del 6 de julio. Si bien es cierto, el Athletic Club de Edin Terzic no empezará los entrenamientos sobre el césped de Lezama hasta el 8 de julio. Será ahí cuando empiece definitivamente un nuevo ciclo en el Athletic Club después del legado dejado por Ernesto Valverde desde la 2022/23 hasta la 2025/26.

Edin Terzic llega al Athletic Club con ganas de empaparse de todo lo relacionado con el conjunto vasco tal y como se demuestra con la idea del técnico alemán de afrontar una pretemporada en casa. Edin Terzic quiere ejercitarse en Lezama para ir conociendo en profundidad al Athletic Club y además no apuesta, al contrario que en su etapa en el Dortmund, por 'stage' fuera del País Vasco. El Athletic Club de momento tiene confirmado cinco amistosos aunque se espera que haya más y sobre todo ante rivales de entidad europea.

Edin Terzic apuesta por la exigencia desde el principio como modelo a exportar del Dortmund al Athletic Club

Ernesto Valverde cerró en la 2025/26 su tercera etapa en el Athletic Club. En estos tres bloques se observan diferencias notorias en lo que al estilo de las pretemporadas se refiere. El Athletic de Ernesto Valverde en una primera época que fue de la 2003/04 a la 2004/05 contó en ambos casos con pretemporadas que tuvieron una duración de unos 40-45 días con siete rivales el primer curso y seis el segundo.

En esta primera época de Ernesto Valverde en el Athletic Club se observa como los leones tuvieron una importante exposición ante rivales extranjeros y cierta ausencia de equipos de Primera división ya que en estas dos pretemporadas solo se midió a Celta de Vigo y Racing de Santander.

El Athletic Club dio un paso más en la segunda etapa de Ernesto Valverde

Si en la primera etapa de Valverde en el Athletic se optó por variedad de rivales en las pretemporadas, en su segunda experiencia en el club vasco, que fue en la 2015/16 y la 2016/17, los leones, de la mano del txingurri, optaron por incrementar el nivel de sus rivales estivales. En su primera temporada de esta segunda etapa en el Athletic, Ernesto Valverde estuvo con los vascos en una gira por Austria y se midió a rivales como el Dortmund, Sporting de Portugal, Celta de Vigo o Eibar, que en ese momento militaba en Primera división.

En la 2016/17 esta tendencia fue a más ya que el Athletic repitió gira por Austria y también estuvo en Alemania. Además, se midió a rivales de Champions League como el Liverpool o el Dortmund. Resulta curioso que en esta pretemporada, la más exigente del Athletic Club en las tres épocas de Valverde, solo hubo un rival de inferior categoría como el Barakaldo y además no existió amistoso ante un equipo de la Primera división de España.

La última etapa de Ernesto Valverde que sirve de lanzadera a Terzic en el Athletic

En el último periplo, por el momento, de Ernesto Valverde en el Athletic Club, que fue desde la 2022/23 hasta la 2025/26, el cuadro vasco se movió en una media de siete amistosos por pretemporada con giras en Alemania, Portugal, Inglaterra o destinos más lejanos como México.

El Athletic Club se midió a rivales que jugaban competición europea como Newcastle, Manchester United, Aston Villa, Liverpool o Sporting de Portugal. La pretemporada más internacional fue la de la campaña 2023/24 con la gira en México que le llevó a enfrentarse a equipos como el Necaxa o el Chivas.

El estilo de Terzic en las pretemporadas con el Dortmund

En las dos pretemporadas de Edin Terzic en el Dortmund (2022/23 y 2023/24), el técnico alemán tuvo una media de amistosos similar a las del Athletic Club de Ernesto Valverde con seis - siete por campaña. La diferencia entre Terzic en el Dortmund y Ernesto Valverde en el Athletic Club radica en el nivel de los rivales.

El preparador alemán se midió en su primer curso en el Dortmund a equipos como Valencia, Villarreal (nivel de Champions League) o el Ajax de Ámsterdam. Esto fue a más en el siguiente curso con una gira por Asia que le llevó a medirse a conjuntos como Manchester United, Chelsea, Ajax o ya en Alemania, el Bochum, de la Bundesliga.

La comparación entre las preparaciones de Ernesto Valverde y las de Edin Terzic

En lo que a número de partidos se refiere, Ernesto Valverde y Edin Terzic han tenido pretemporadas similares con seis o siete partidos de media. Las diferencias entre ambos técnicos y las pretemporadas que llevan a cabo radican principalmente en el nivel medio de los rivales con clara ventaja para el alemán, las giras internacionales, en las que el Dortmund también se diferencia del Athletic en estos periodos y en la intensidad.

En este último punto, Edin Terzic busca la alta intensidad desde el primer momento mientras que las pretemporadas por lo general de Ernesto Valverde en el Athletic fueron más estructuradas con picos puntuales ante rivales de máxima exigencia.

Por tanto y como conclusión, se podría afirmar que las pretemporadas de Edin Terzic en el Dortmund han sido similares en cuanto a partidos en comparación con las de Valverde en el Athletic Club y la diferencia ha radicado en la exigencia de los rivales y los kilómetros realizados.

Edin Terzic aterriza en el Athletic Club adaptándose a Lezama

Esto choca directamente con el primer planteamiento de Terzic en el Athletic Club que como señalábamos más arriba, está enfocado en trabajar en Lezama y conocer en profundidad el club. Con una segunda temporada de Terzic en el Athletic se podría certificar que el técnico alemán quiere llevar el modelo que le permitió jugar una final de Champions League con el Dortmund, al cuadro de Lezama.