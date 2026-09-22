Nuevo movimiento de Sergio Ramos de más de medio millón de euros

El camero viaja a Italia para verse con uno de los jefes de Ferrari y para, probablemente, sumar un nuevo vehículo a su lujosa colección

Son muchas las aficiones de Sergio Ramos. Los caballos, el arte y los coches. El camero es un amante de las cuatro ruedas y posee una lujosa colección de vehículos, donde predominan los modelos deportivos. Porsche, Audi, Mercedes, Range Rover o incluso un Seat 600, son algunas de las marcas con las que se ha visto al ex del Sevilla o el Real Madrid, que también es un apasionado de Ferrari.

A principios de 2026, Ramos adquirió el único Ferrari con un motor V12 que se había vendido en España hasta la fecha, el Ferrari 12Cilindri. Dicho vehículo tenía un precio no al alcance de todos los bolsillos, 4250.000 euros, pero ahora el sevillano podría estar a punto de aumentar su colección con otro modelo de la prestigiosa marca italiana.

Ramos ha visitado recientemente Maranello, pueblo en el norte de Italia donde se ubican las instalaciones de Ferrari. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha mostrado varias fotografías de su paso por las instalaciones del 'Cavallino'. Además, en las imágenes se le ve con Flavio Manzoni, encargado de diseño de Ferrari, que aparece en las fotos trabajando en la configuración de un coche que parece ser un Ferrari 849 Testarossa.

"Poder conocer Maranello desde dentro fue una experiencia que disfruté especialmente. Cada pieza es una historia de tradición y atención al detalle que percibí desde el primer momento. Me impresionó ver cómo una casa con tanta trayectoria mantiene intacta su identidad y su compromiso con la calidad. Una visita que me dejó mucha admiración por el trabajo y el legado que hay detrás", cuenta Sergio Ramos en sus redes, donde no afirma que vaya a comprar ningún vehículo, aunque cuesta pensar que su visita haya sido meramente turística, más aún por quién es Manzoni.

Se trata del jefe de diseño de Ferrari, director del Centro Stile Ferrari, y la persona encargada de personalizar los coches para los clientes, que no suelen ser unos cualquieras. La marca tiene además un programa llamado Taylor Made que permite personalizar los vehículos al antojo del cliente, eligiendo desde el color hasta los materiales y acabados, creando un coche prácticamente nuevo en cada ocasión. Para los clientes más exclusivos, es el propio Manzoni quien supervisa el proceso. Sabiendo todo esto, lo lógico es pensar que Ramos estaría diseñando su nuevo capricho, que podría ser un Ferrari 849 Testarossa.

Este modelo es el de más alta gama dentro de Ferrari, sustituyendo al SF90 Stradale. Durante su presentación en Ferrari, la marca dijo que "las líneas verticales y transversales generan un esquema visual inédito, inspirado en la aeronáutica y los Sport Prototypes de los años 70".

El precio del coche está bastante por encima del medio millón de euros, ya que se trata de un vehículo que cuenta con tres motores eléctricos y que puede alcanzar los 1.050 CV, pasando de 0 a 100 km/h en 2,2 segundos.