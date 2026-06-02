Florentino Pérez y la privatización del Real Madrid: "Es justo lo contrario lo que queremos hacer"

El candidato ha explicado detalles de su modelo de club para el Real Madrid en la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales: "Yo quiero que siempre sea de los socios"

Florentino Pérez, uno de los candidatos a las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se desarrollarán el próximo 7 de junio, ha querido salir al paso de las críticas de Enrique Riquelme sobre una privatización del club. Un asunto que ha negado de manera tajante. "El que dice eso o no se ha enterado o no quiere que usted se entere, porque es justo lo contrario lo que queremos hacer. Los que quieren engañar, que va a cambiar, lo que tienen ganas es de perturbar", ha dicho.

El candidato se ha expresado así en un vídeo de su candidatura donde ha ahondado en esta cuestión tan polémica durante la campaña electoral. "Viene una junta directiva sin escrúpulos, endeuda el club, lo arruina y, cuando no vale nada, situación que yo me encontré cuando llegué en el año 2000, se hace con el club por un euro, que lo hemos visto en otros clubes, y yo eso no quiero que pase en el Real Madrid, yo quiero que sea siempre de sus socios", ha manifestado Florentino Pérez.

Para el candidato, "ese peligro, además, puede venir desde dentro. Imagínese que viene una junta directiva que le da por hacer un millón de socios. Pues nos han quitado el club. Y yo quiero todo lo contrario: blindar esta posibilidad".

Florentino Pérez dice que el Real Madrid seguirá siendo de sus socios

Además ha indicado que su modelo no supone un cambio de club en el Real Madrid. "El club va a seguir siendo siempre un club, con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora", ha explicado Florentino Pérez que ha agregado: "El club puede crear una sociedad, que es 100 % del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que, si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada con una cosa simbólica a alguien que nos la valore".

Florentino Pérez ha seguido detallando sus intenciones. "Si, llegado el momento, los socios decidimos dar entrada a un inversor con un máximo del 5 % para que nos valoren el club, esa marca, global o como sea, no va a mandar en el club ni va a participar en ninguna de sus decisiones. Esto corresponde a los órganos que tiene el club. Eso no es privatizar, es todo lo contrario: es dar la propiedad económica del club a los socios", ha relatado Florentino Pérez.

Para el empresario se trata de una cuestión sentimental. "Hoy el Real Madrid es de sus socios, indudablemente, pero es desde el punto de vista romántico, sentimental. Desde el punto de vista económico no tenemos nada. La auténtica propiedad es también siendo nosotros los dueños del valor que tenga el Real Madrid, y que lo pudieran heredar nuestros hijos cuando nosotros nos muramos", ha asegurado Florentino Pérez en su intervención a días de que se celebran las elecciones en el Pabellón de Valdebebas y los socios se pronuncien sobre las dos candidaturas.