El Chelsea rompe el mercado de fichajes para firmar al central deseado por Xabi Alonso

El equipo inglés ha hecho oficial el fichaje de Maxence Lacroix. El central, campeón de la Conference League e internacional con Francia en el Mundial 2026, lo tiene claro: "Es la mejor decisión para mí porque es el mejor club del mundo"

El Chelsea ha hecho oficial el fichaje de Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace. El conjunto de Xabi Alonso firma su séptima incorporación en este mercado, siguiendo con la planificación de la plantilla. El central internacional con Francia da el gran salto de su carrera en la Premier League, en un año en el que viene de ganar la UEFA Conferece League y de tener protagonismo en el Mundial 2026 de la mano de Deschamps.

De esta manera, Maxence Lacroix firma un contrato con el Chelsea hasta 2032, siendo un refuerzo de lujo para Xabi Alonso, que ya dispone del central deseado en este mercado de fichajes. Tras confirmarse su incorporación, el jugador francés ha compartido sus sensaciones ante los medios de comunicación del equipo inglés, dejando claro que "es la mejor decisión para mí porque es el mejor club del mundo".

Lacroix confirma una conversación con Xabi Alonso: "Me alegró poder hablar de fútbol con él"

En este sentido, Lacroix confesó las conversaciones que tuvo con diferentes jugadores del Chelsea antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro: "Hablé con Malo, hablé con Trev (Chalobah), hablé con Benoit (Badiashile). Es fácil que la gente hable bien de este club porque tiene mucha historia y estoy muy orgulloso de formar parte de él ahora".

Ademñas, sobre la conversación con Xabi Alonso, Lacroix apuntó que "hablamos de tácticas, hablamos de su visión del juego. Ante todo, me alegró poder hablar de fútbol con él, y vi que compartimos la misma visión y el mismo deseo para este club. Cuando hablé con el entrenador, y también con gente que conozco de la selección nacional que juega en el Chelsea, como Malo, me dijeron que era el mejor club al que podía ir".

Lacroix: "Conozco la liga y ya he ganado trofeos en Inglaterra"

Lacroix no tuvo dudas en que su fichaje por el Chelsea es un gran paso en su carrera: "Así que ya me decía: “Vale, no necesito pensar demasiado”. Después de hablar con la gente, me dije a mí mismo: "Este es el mejor paso adelante para mí. Conozco la liga y ya he ganado trofeos en Inglaterra, así que estoy muy contento de dar este siguiente paso en mi carrera y de continuar esta historia también en Inglaterra".

El nuevo jugador del Chelsea confesó que quieren "a los mejores jugadores en nuestro equipo, claro. Pero creo que cuando vi a jugadores como Reece, como Morgan, me alegró mucho formar parte, de alguna manera, de su historia, de escribir parte de la historia del Chelsea con ellos. Estoy muy orgulloso y muy feliz de formar parte de este hermoso proyecto y solo quiero empezar a jugar".

Lacroix: "Siento que tenemos que escribir una historia aquí"

Por último, Lacroix no ocultó sus ganas de ponerse la camiseta del Chelsea y empezar su etapa en el conjunto de Xabi Alonso, que debutó con victoria en un amistoso el pasado martes ante el WS Wanderers: "Tengo muchas ganas de ver a los chicos, de ver al entrenador, de que empiece la temporada, porque siento que tenemos una historia que escribir aquí, y puedo formar parte de ella, así que es maravilloso".

El Chelsea desembolsa unos 60 millones por el fichaje de Lacroix, que se suma a las llegadas de Harrison Bettoni, Morgan Rogers, Denner Alves, Geovany Quenda, Marco Palestra y Emmanuel Emegha, en la que está siendo una revolución total en el equipo de Xabi Alonso. El técnico tolosarra sigue confeccionando una plantilla a la altura para poder llevar al club inglés de nuevo a competiciones europeas, tras quedar noveno en el curso anterior.

Lacroix llega para ser titular indiscutible en el once de Xabi Alonso, tras cosagrarse en la élite defendiendo la camiseta del Crystal Palace y compitiendo en Europa. Además, el central viene de jugar su primer Mundial con Francia, siendo titular ante Noruega e Inglaterra y jugando 60 minutos en la derrota ante España, en semifinales. Deschamps apostó por su figura por delante de otros importantes jugadores como Konaté.